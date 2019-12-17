Brad Pitt, eski eşi Jennifer Aniston'un Noel partisinde iddiası

İkiliye yakın bir kaynak, Pitt’in partiye akşam 7’de gittiğini, pek çok davetlinin Pitt’ten sonra parti alanına ulaşmaya başladığını belirtti. Ünlü aktörün partiye katılan ilk davetlilerden biri olduğunu söyleyen kaynak, Pitt’in geceden en son ayrılan ikinci kişi olduğunu ve gece 11 civarında partiden çıktığını söyledi.