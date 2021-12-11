Brad Pitt göbeğiyle gündemde

Brad Pitt, Judd Apatow'un doğum günü partisinde göbekli haliyle dikkat çekti

Haberler 11.12.2021 - 13:26

Brad Pitt göbeğiyle gündemde - 1

Yeni filminde Lewis Hamilton'la birlikte rol alacağı haberleriyle gündeme gelen Hollywood yıldızı , geçtiğimiz gün Los Angeles'ta senarist Judd Apatow'un doğum günü partisine giderken görüntülendi.

Brad Pitt göbeğiyle gündemde - 2

Partiye sokak stiliyle katılan ünlü yıldızın kilo aldığı gözlendi.

Brad Pitt göbeğiyle gündemde - 3

Angelina Jolie ile 2016 yılında yollarını ayıran Brad Pitt'in uzun süreli ilişki istediği konuşuluyor. Ancak Hollywood yıldızının, popülaritesi nedeniyle biriyle kahve içmeye bile gidemediği iddia edildi.

Brad Pitt göbeğiyle gündemde - 4

US Weekly'ye konuşan Pitt'in bir arkadaşı, 57 yaşındaki oyuncunun özel biriyle tanışmayı beklediğini ama flört konusunda bazı tereddütleri olduğunu söyledi.

Brad Pitt göbeğiyle gündemde - 5

İsmini vermek istemeyen kaynak, Brad Pitt'in, uzun süreli bir ilişki yaşayacağı birini aradığını belirterek, "Sorun şu ki; Brad bu süreçten nefret ediyor ve haklarında dedikodu yapılmadan biriyle nasıl kahve içmeye gideceğini bile bilmiyor" dedi.

Brad Pitt göbeğiyle gündemde - 6

Söz konusu kaynak, dünyaca ünlü yıldızın, aşk hayatının kamu tarafından incelendiğinin farkında olduğunu, bu yüzden şu sıralar altı çocuğuna, yardım faaliyetlerine ve işine odaklandığını açıkladı.





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