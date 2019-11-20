Brad Pitt yeni aşkını buldu mu?

Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra yeni bir isimle adı anılmayan ünlü aktör Brad Pitt’le ilgili yeni bir aşk iddiası gündemde.
55 yaşındaki oyuncunun, hafta başında Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Alia Shawkat ile Los Angeles’ta bir resim sergisinde birlikte görüntülenmesi, birliktelik iddialarını güçlendirdi.
Just Jared’in haberine göre, Brad Pitt ile 30 yaşındaki oyuncu Alia Shawkat, 16 Kasım’da resim sergisini birlikte gezdikten sonra birlikte akşam yemeği yedi.
İkili ilk olarak 21 Eylül’de A Play is a Poem adlı oyunun açılışında bir araya gelmiş, gösteri sonunda Los Angeles’taki salondan birlikte ayrılırken fotoğraflanmıştı, ancak hiç kimse fotoğraftaki kişinin Alia Shawkat olduğunu fark etmemişti.
İki oyuncu, 24 Ekim’de, Mike Birbiglia’nın tek kişilik oyunu The New One’ı izlemeye gitmiş ve oyun bitiminde sahne arkasında çekilen bu selfie’de yer almıştı.
Bugüne dek Whip It (2009), The To Do List (2013) ve The Final Girls (2015) filmleri ile televizyon dizisi Arrested Development (2003) gibi yapımlarda rol alan Shawkat, aynı zamanda resimle de ilgileniyor. Müzikte de yeteneği olan Shawkat, caz kulüplerinde şarkı söylüyor.