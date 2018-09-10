Brad Pitt'in kurucusu olduğu Make It Right'a dava

Dünyaca ünlü yıldız Brad Pitt'in evsiz kalanların ev sahibi olması için Make It Right adıyla kurduğu kuruma 'dolandırıcılık' davası açıldı.
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New Orleans'ı 2005'te vuran Katrina Kasırgası'nda 1883 kişi hayatını kaybetmişti. 520.4 milyar liralık hasara yol açan kasırgada yüzlerce ev yıkılmıştı.
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ABD'li aktör Brad Pitt
(54), bölgede yaşayanların yeniden ev sahibi olması için Make It Right adıyla bir hayır kurumu kurmuştu. Kurum, New Orleans'ta 150 ev inşa edeceğini açıklamıştı.
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Bugüne kadar 109 ev inşa eden 'Make It Right', bunları 960'ar bin liraya sattı. Ancak bu evlerde oturanlar, önceki gün hayır kurumuna 'dolandırıcılık' davası açtı.
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Davanın gerekçesi ise inşaatta kullanılan kalitesiz kerestelerin çürümesi, bu nedenle evlerde ağır hasar yaşanması ve çatıların çökmesi olarak açıklandı.