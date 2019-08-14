Brad Pitt'in Meksika stili (Galada tek başına)

Başrolde olduğu Bir Zamanlar Hollywood'da filminin galasına yalnız katılan Brad Pitt stiliyle dikkat çekti.
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ABD'li oyuncu Brad Pitt başrolünde oynadığı Bir Zamanlar Hollywood'da filminin galası için Meksika'ya gitti.
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Mexico City'deki hayranlarıyla buluşan Pitt o bölgenin kültürüne ait olan şapka taktı.
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Bej tonlarında giyinen ünlü yıldızın ton sür ton tercihi dikkat çekti.
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Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Bir Zamanlar Hollywood'da filminde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie gibi yıldızlar yer alıyor.
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Pitt'in yeni filmi Bir Zamanlar Hollywood'da daha önce Roma, Berlin ve İngiltere'de de tanıtım etkinliği yapmıştı.