Bridget Malcolm'dan Victoria's Secret eleştirisi: Göğüs bedenim büyüdü diye defileden çıkarıldım

ntv.com.tr 01.07.2021 - 10:34
Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, hakkında yapılan güzellik standartları eleştirileri sonrası yıllarca süren incelemelerin ardından, artık ‘melekler’e yer vermeyeceğini açıklamıştı. Marka, ‘melekler’ denilen klasik ince uzun modeller yerine farklı bedenlerde yüzlerin tanıtacağı “VS Collective” adlı alt markasını kurmuştu. Yeni markasıyla güzellik standartlarını yeniden gözden geçirdiklerini ortaya koymuştu.
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Victoria's Secrets satışları düştü ve eski CEO Ed Razek cinsel saldırıyla suçlandıktan sonra görevden alındı. Marka, yeni yönetimle ve güzellik standartlarına yeni bakış açısıyla yoluna devam ediyor.
Son zamanlarda güzellik standartlarında kadınları kalıba sokmakla suçlanan iç çamaşırı markası, yıllarca süren incelemeden sonra, kendi içinde yeni bir pazarlama markası kurduğunu duyururken, “Dünya değişirken biz ona cevap vermekte çok yavaştık. Erkeklerin istediği gibi olmayı bırakmamız, kadınların istediği gibi olmamız gerekiyordu” demişti.