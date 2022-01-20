Britney Spears: Babam 36 milyon dolarımı aldı

“KIZINI SEVEN BİR BABA BÖYLE YAPMAZ”

Britney Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, baba Spears’ın talebine yönelik olarak verdiği yanıtta şunları söylemişti:

“Bay Spears, bir vasi olarak Britney'den milyonlarca dolar alırken, avukatlarına da Britney'nin zorlukla kazanılmış parasından milyonlarca dolar daha ödedi. Vasilik sonlandırıldı ve Bay Spears rezilce askıya alındı. Bu şartlar altında, dilekçesi sadece yasal olarak değersiz değil, aynı zamanda iğrenç. Kızını seven bir baba böyle yapmaz.”