Britney Spears vasilik davası duruşmasından sonra sevgilisiyle tatile çıktı

Babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için açtığı, 'kölelikten kurtulma' davası diye nitelendirdiği ve bir dizi itirafta bulunduğu duruşmadan sonra Britney Spears, soluğu tatilde aldı. Duruşmada, "Babam evlenmeme ve çocuk sahibi olmama izin vermiyor, bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor" sözleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, erkek arkadaşı Sam Asghai ile tatilde neşeli görünüyordu.

27.06.2021 - 13:57

Britney Spears vasilik davası duruşmasından sonra sevgilisiyle tatile çıktı - 1

Ünlü şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'ın vasiliğininin sona ermesi için açtığı davada geçen günlerde ilk kez ifade verip çarpıcı itiraflarda bulunduktan sonra, soluğu tatilde aldı. 

Britney Spears vasilik davası duruşmasından sonra sevgilisiyle tatile çıktı - 2
Erkek arkadaşı Sam Asghai ile Hawaii'nin Maui adlı adasında tatile çıkan 39 yaşındaki şarkıcının stresli duruşma sonrası neşeli halleri dikkat çekti.
Britney Spears vasilik davası duruşmasından sonra sevgilisiyle tatile çıktı - 3
Bol bol güneşlenen Spears'ın sürekli güldüğü fotoğraflar objektiflere yansıdı.
Britney Spears vasilik davası duruşmasından sonra sevgilisiyle tatile çıktı - 4

"SADECE NORMAL BİR HAYAT İSTİYORUM"

Babasının, hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için süren davanın geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasında Spears, bir dizi dikkat çekici açıklama yapmıştı.

Moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini isteyen Spears, sadece normal bir hayat istediğini söylemişti.

Şarkıcı, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı.

Britney Spears vasilik davası duruşmasından sonra sevgilisiyle tatile çıktı - 5

"BABAM ÇOCUK SAHİBİ OLMAMI İSTEMİYOR"

"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" şeklinde konuşmuştu.

Britney Spears vasilik davası duruşmasından sonra sevgilisiyle tatile çıktı - 6

"MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEREK TÜM DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİM"

"Babam, kendi kızına yüzde 100 zarar vermek için sahip olduğu kontrolü sevdi. Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Bu bir yalandı" diyen şarkıcı, "Bunu yeterince söylersem, inkar ettiğim için mutlu olabilirim diye düşündüm. Şoktaydım. Travma geçirdim. Ama şimdi ben size doğruyu söylüyorum: Mutlu değilim" diye konuşmuştu.

Spears, mahkemede ayrıca şunları söylemişti:

"Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum."

Britney Spears vasilik davası duruşmasından sonra sevgilisiyle tatile çıktı - 7

HAYATININ KONTROLÜ BABASINDA

Şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.

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