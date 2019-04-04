Britney Spears yine rehabilitasyon merkezinde
Şarkıları, dansları ve güzelliğiyle bir döneme damgasını vuran, 2007'deki rehabilitasyon sürecinden sonra kariyerini toparlayan ve kendini spora ve müziğe adayan Britney Spears yine kötü günler yaşıyor.
-
1Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears'ın geçtiğimiz hafta ABD'de bir rehabilitasyon merkezine yattığı ve 30 gün süre boyunca tedavi göreceği ortaya çıktı.
-
237 yaşındaki şarkıcının yakın bir arkadaşı, "Britney babasının hastalığı sebebiyle zor günler geçiriyor. Şu sıralar yalnızca kendisine odaklanması gerekiyor" dedi.
-
3Spears'ın babasının geçtiğimiz haftalarda ameliyat geçirdiği ve ölümün eşiğinden döndüğünü belirten yakın arkadaşı, ünlü şarkıcının babası ile olan bağının son derece kuvvetli olduğunu ve bu sebeple üzüntülü olduğunu belirtti.
-
4Rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görecek olan Spears için arkadaşı, endişelenecek bir durum olmadığını ve ünlü şarkıcının yalnızca biraz zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.
-
5Öte yandan bu gelişme ile beraber Spears'ın Instagram hesabında paylaştığı "Kendinize özen göstermeyi sevin. Zihninize. Bedeninize. Ruhunuza. Hepimiz küçük bir 'ben zamanı' için kendimize zaman ayırmalıyız" notu dikkatlerden kaçmadı.
-
6Geçtiğimiz ocak ayında Britney Spears'ın Las Vegas'taki evinde olan ikametini babasının sağlık sorunlaır sebebiyle iptal ettiği haberleri basına yansımıştı. Ünlü şarkıcının Instagram'da paylaştığı bir notta ise 'Dikkatimi ve enerjimi ailemle ilgilenmeye adıyorum. Çok özel bir ilişkimiz var ve şu sıralar, tıpkı onların da her an benim yanımda yer aldığı gibi ben de ailemle beraber olmak istiyorum. Birkaç ay kadar önce babam hastaneye kaldırıldı ve ölümün eşiğinden döndü. Yaşıyor olduğu için minnettarız fakat önünde onu bekleyen uzun bir süreç var. 'Şu sıralar dikkatimi ve enerjimi aileme adamak içim zor bir karar vermek gerekiyordu. Umarım hepiniz anlamışsınızdır' yazıyordu.
-
7
Britney Spears 2000'li yılların ortalarında eski eşi ve çocuklarının babası Kevin Federline ile sancılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Bu süreçte 37 yaşındaki ünlü pop şarkıcısı bunalıma girmiş ve kendisini alkole ve gece hayatına vurmuştu.
Bu sebeple mahkeme iki çocuğu babaları Kevin Federline'e verme kararı almıştı. Teyzesi Covington kansere yenik düştükten sonra yıkılan Spears tekrar rehabilitasyona girmiş ve ardından saçlarını kazıtarak tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Spears daha sonra uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle birkaç defa daha hastaneye kaldırılmış ve ilerleyen süreçte akıl ve ruh sağlığı eski günlerine geri dönmüştü.