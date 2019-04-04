Britney Spears yine rehabilitasyon merkezinde

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Geçtiğimiz ocak ayında Britney Spears'ın Las Vegas'taki evinde olan ikametini babasının sağlık sorunlaır sebebiyle iptal ettiği haberleri basına yansımıştı. Ünlü şarkıcının Instagram'da paylaştığı bir notta ise 'Dikkatimi ve enerjimi ailemle ilgilenmeye adıyorum. Çok özel bir ilişkimiz var ve şu sıralar, tıpkı onların da her an benim yanımda yer aldığı gibi ben de ailemle beraber olmak istiyorum. Birkaç ay kadar önce babam hastaneye kaldırıldı ve ölümün eşiğinden döndü. Yaşıyor olduğu için minnettarız fakat önünde onu bekleyen uzun bir süreç var. 'Şu sıralar dikkatimi ve enerjimi aileme adamak içim zor bir karar vermek gerekiyordu. Umarım hepiniz anlamışsınızdır' yazıyordu.