Britney Spears'ın babası vasiliğin sona ermesi için mahkemeye başvurdu

"BABA SPEARS YARGILANMAKTAN KAÇMAK İSTİYOR"

Mahkemeye sunulan belgede, “Bay Spears defalarca ve defalarca tek isteğinin kızı için en iyisi olduğunu söyledi. Eğer Bayan Spears vasiliğin bitirilmesini istiyor ve kendi hayatıyla baş edebileceğine inanıyorsa, Bay Spears, onun bu şansa sahip olması gerektiğine inanıyor” ifadesine yer verildi.

Britney Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, baba Spears’la ilgili bu gelişmeyi doğrulayarak, “Bu başvuru Britney Spears’ın temize çıktığını gösterdiği kadar onun yasal zaferinin de göstergesidir” dedi. Avukat Rosengart, Jamie Spears’ın bu hareketinin kanun önünde hesap vermekten ve yargılanmaktan kaçmak amacı taşıdığını belirtti. Avukat, Britney Spears’ın tüm seçenekleri araştırmaya devam edeceğini söyledi.