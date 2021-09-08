Britney Spears'ın babası vasiliğin sona ermesi için mahkemeye başvurdu

ntv.com.tr 08.09.2021 - 11:51
Britney Spears'ın “özgürlük mücadelesi” olarak nitelendirdiği, babasının 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için açtığı davada beklenmedik bir gelişme yaşandı. 39 yaşındaki şarkıcının babası Jamie Spears, vasiliği bırakmak istediğine dair mahkemeye beyanda bulundu.
Baba Spears, kızının 13 yıllık vasiliğin sona erdirilmesi talebiyle açtığı davada kızına cevaben talebini kabul ettiğini belirtti.
"VASİLİK DAHA FAZLA DEVAM ETMEYEBİLİR"
Jamie Spears adına mahkemeye sunulan beyanda, “Son olaylar, bu vasilikle ilgili şartların değiştiğine dair soruları akla getirdiğinden, vasilik daha fazla devam etmeyebilir. Bayan Spears, mahkemeye vasiliğin bitmesi talebinde bulunarak hayatının kontrolünü geri almak istediğini belirtti. O kendi sağlık durumu ile ilgili kararlar verebilmek istiyor, ne zaman, nerede ve nasıl terapiye gideceğini seçmek istiyor. Kariyerinden elde ettiği parayı teftiş ve gözetim olmadan harcamak istiyor. Evlenebilmek ve o yönde karar verirse bebek yapmak istiyor. Kısacası vasi kısıtlaması ya da mahkeme süreci olmadan hayatını kendi seçimleriyle yaşamak istiyor” denildi.
"BABA SPEARS YARGILANMAKTAN KAÇMAK İSTİYOR"
Mahkemeye sunulan belgede, “Bay Spears defalarca ve defalarca tek isteğinin kızı için en iyisi olduğunu söyledi. Eğer Bayan Spears vasiliğin bitirilmesini istiyor ve kendi hayatıyla baş edebileceğine inanıyorsa, Bay Spears, onun bu şansa sahip olması gerektiğine inanıyor” ifadesine yer verildi.
Britney Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, baba Spears’la ilgili bu gelişmeyi doğrulayarak, “Bu başvuru Britney Spears’ın temize çıktığını gösterdiği kadar onun yasal zaferinin de göstergesidir” dedi. Avukat Rosengart, Jamie Spears’ın bu hareketinin kanun önünde hesap vermekten ve yargılanmaktan kaçmak amacı taşıdığını belirtti. Avukat, Britney Spears’ın tüm seçenekleri araştırmaya devam edeceğini söyledi.
"BABAM BENİ UYUŞTURUYOR"
Spears, duruşmada, babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için açtığı davayı 'kölelikten kurtulma' davası diye nitelendirmiş, "Babam evlenmeme ve çocuk sahibi olmama izin vermiyor, bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor" demişti. Ünlü şarkıcı, babasının kontrolünün istismara döndüğünü söylemişti.
"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" şeklinde konuşmuştu.
"MUTLU DEĞİLİM"
"Babam, kendi kızına yüzde 100 zarar vermek için sahip olduğu kontrolü sevdi. Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Bu bir yalandı" diyen şarkıcı, "Bunu yeterince söylersem, inkar ettiğim için mutlu olabilirim diye düşündüm. Şoktaydım. Travma geçirdim. Ama şimdi ben size doğruyu söylüyorum: Mutlu değilim" diye eklemişti.
"HER GÜN AĞLIYORUM"
Spears, mahkemede ayrıca şunları söylemişti:
"Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum."
Spears’ın bir sonraki vasilik duruşması 29 Eylül’de yapılacak.