Britney Spears'ın zor günleri bitmiyor

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Babasının hastalığı nedeniyle ruhsal tedavi görerek zor günler geçiren Britney Spears 'ın başı dertten kurtulmuyor.

2 Eski eşi Kevin Federline’e yıllardır nafaka ödeyen ünlü yıldız, bir kez daha davalık oldu.







3 Federline, Spears’ın babası Jamie Spears’ın çocuklarını dövdüğünü iddia etti.







4 Federline, 13 yaşındaki oğlunun öz dedesi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdü.







5 Tanıkların ifadeleri alınırken, çocuklarda darp izine rastlanmadı. Dava sürüyor.







6 Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears şu sıralar Sam Asghari ile birliktelik yaşıyor.

7 Britney Spears 2000'li yılların ortalarında eski eşi ve çocuklarının babası Kevin Federline ile sancılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Bu süreçte ünlü pop şarkıcısı bunalıma girmiş ve kendisini alkole ve gece hayatına vermişti.



Bu sebeple mahkeme iki çocuğu babaları Kevin Federline'e verme kararı almıştı. Teyzesi Covington kansere yenik düştükten sonra yıkılan Spears tekrar rehabilitasyona girmiş ve ardından saçlarını kazıtarak tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.





