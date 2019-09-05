Britney Spears'ın zor günleri bitmiyor

Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears şu sıralar Sam Asghari ile birliktelik yaşıyor.
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Britney Spears 2000'li yılların ortalarında eski eşi ve çocuklarının babası Kevin Federline ile sancılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Bu süreçte ünlü pop şarkıcısı bunalıma girmiş ve kendisini alkole ve gece hayatına vermişti.
Bu sebeple mahkeme iki çocuğu babaları Kevin Federline'e verme kararı almıştı. Teyzesi Covington kansere yenik düştükten sonra yıkılan Spears tekrar rehabilitasyona girmiş ve ardından saçlarını kazıtarak tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.
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Spears daha sonra uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle birkaç defa daha hastaneye kaldırılmış ve ilerleyen süreçte akıl ve ruh sağlığı eski günlerine geri dönmüştü.
Son olarak babasının hastalığı sonrası ruhsal tedavi gören ve hala kendini toplayamadığı iddia edilen Britney Spears "Elbette, konuşulanlar kesinlikle gerçek dışı cevabını verdi" diyerek iddiaları yalanlamıştı.