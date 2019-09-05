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Britney Spears'ın zor günleri bitmiyor

Dünyaca ünlü yıldız isim Britney Spears başı dertten kurtulmuyor. Babasının hastalığı sonrası ruhsal tedavi görmesiyle gündemde olan ünlü yıldız eski eşi Kevin Federline ile bir kez daha davalık oldu.

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    Babasının hastalığı nedeniyle ruhsal tedavi görerek zor günler geçiren Britney Spears'ın başı dertten kurtulmuyor.


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    Eski eşi Kevin Federline’e yıllardır nafaka ödeyen ünlü yıldız, bir kez daha davalık oldu.


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    Federline, Spears’ın babası Jamie Spears’ın çocuklarını dövdüğünü iddia etti.


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    Federline, 13 yaşındaki oğlunun öz dedesi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdü.


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    Tanıkların ifadeleri alınırken, çocuklarda darp izine rastlanmadı. Dava sürüyor. 


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    Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears şu sıralar Sam Asghari ile birliktelik yaşıyor.
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    Britney Spears 2000'li yılların ortalarında eski eşi ve çocuklarının babası Kevin Federline ile sancılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Bu süreçte ünlü pop şarkıcısı bunalıma girmiş ve kendisini alkole ve gece hayatına vermişti.

    Bu sebeple mahkeme iki çocuğu babaları Kevin Federline'e verme kararı almıştı. Teyzesi Covington kansere yenik düştükten sonra yıkılan Spears tekrar rehabilitasyona girmiş ve ardından saçlarını kazıtarak tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.


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    Spears daha sonra uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle birkaç defa daha hastaneye kaldırılmış ve ilerleyen süreçte akıl ve ruh sağlığı eski günlerine geri dönmüştü.

    Son olarak babasının hastalığı sonrası ruhsal tedavi gören ve hala kendini toplayamadığı iddia edilen Britney Spears "Elbette, konuşulanlar kesinlikle gerçek dışı cevabını verdi" diyerek iddiaları yalanlamıştı.
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