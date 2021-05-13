Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim

ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears'ın leopar desenli kıyafetiyle Instagram'da yaptığı paylaşım, yakında gerçekleşecek duruşma öncesi şifreli bir mesaj olarak değerlendirildi.

13.05.2021 - 06:57

Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim - 1

Mirror'ın haberine göre 39 yaşındaki Britney Spears takipçileriyle paylaştığı gönderide "ısırmayı sevdiğini" söyledi.

Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim - 2
Toxic parçasıyla bilinen şarkıcı bir dizi görseli "Kedicik ısırmayı çok seviyor, baylar ve bayanlar dikkat olun" ifadesiyle paylaştı.

Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim - 3
Şarkıcının hayranları bu mesajı Spears'ın yaklaşmakta olan duruşmasını kastederek attığı çıkarımında bulundu.

Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim - 4
Britney Spears, babası Jamie Spears'ın vasilik görevinden alınması için mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor.
Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim - 5
Pop şarkıcısının mali ve kişisel yaşamı kamuoyu önünde yaşadığı zihinsel çöküşün ardından 2008'den bu yana babasının yürüttüğü vasilik tarafından kontrol ediliyor.

Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim - 6
Spears yıllar süren sessizliğinin ardından haziranda tartışmalı karara dair mahkemede konuşacak.
Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim - 7

Popçu paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: Sosyal medyadan önce her şeyin daha basit olduğu 2000'lere geri dönelim!!!

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