Britney Spears'tan duruşma öncesi mesaj: Isırmayı severim

ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears'ın leopar desenli kıyafetiyle Instagram'da yaptığı paylaşım, yakında gerçekleşecek duruşma öncesi şifreli bir mesaj olarak değerlendirildi.

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13.05.2021 - 06:57

Mirror'ın haberine göre 39 yaşındaki Britney Spears takipçileriyle paylaştığı gönderide "ısırmayı sevdiğini" söyledi.

Toxic parçasıyla bilinen şarkıcı bir dizi görseli "Kedicik ısırmayı çok seviyor, baylar ve bayanlar dikkat olun" ifadesiyle paylaştı.





Şarkıcının hayranları bu mesajı Spears'ın yaklaşmakta olan duruşmasını kastederek attığı çıkarımında bulundu.





Britney Spears, babası Jamie Spears'ın vasilik görevinden alınması için mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor.

Pop şarkıcısının mali ve kişisel yaşamı kamuoyu önünde yaşadığı zihinsel çöküşün ardından 2008'den bu yana babasının yürüttüğü vasilik tarafından kontrol ediliyor.





Spears yıllar süren sessizliğinin ardından haziranda tartışmalı karara dair mahkemede konuşacak.



Popçu paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: Sosyal medyadan önce her şeyin daha basit olduğu 2000'lere geri dönelim!!!