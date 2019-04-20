Brooklyn Beckham'ın aşk gözyaşları (LA sokakları)

Playboy modeli Lexi Wood ile ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü model Hana Cross'a kaptıran Victoria Beckham ve David Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, Los Angelas (LA) sokaklarında aşk gözyaşları dökerken görüntülendi.
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Bir süre oyuncu Chloe Grace Moretz ile birlikte olan daha sonra da Playboy modeli Lexi Wood ile ilişki yaşayan Brooklyn Beckham'ın aşk hayatındaki çalkantılar devam ediyor.
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20 yaşındaki Beckham, ilk kez Londra'da düzenlenen Moda Ödülleri töreni sonrası düzenlenen parti çıkışında el ele görüntülendiği Hana Cross ile dün ABD Los Angelas sokaklarında objektiflere takıldı.
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Broooklyn ile sevgilisi Hana Cross tartışırken görüntülendi.
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Bir ara çok sinirlenip gitmek isteyen Hana'yı Brooklyn'in kardeşi Romeo engelledi.
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Uzur bir süre tartışan çifter Brooklyn'in ağlaması dikkat çekti.
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Sevgililer sonunda birbirlerine sarılarak barıştı.
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Gazetecileri fark eden ikili sessizce kayıplara karıştı.