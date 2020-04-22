Bruce Willis’in karantinada eşi yerine eski eş tercihine kızından açıklama

"KARDEŞİMİN TEST SONUÇLARINI BEKLİYOR"

Bruce Willis’in eşi Emma Heming, 8 yaşındaki kızı Mabel ve 5 yaşındaki kızı Evelyn ile Los Angeles’taki evlerinde kalıyor. 28 yaşındaki Scout Willis üvey annesinin üvey kardeşleriyle birlikte kendilerine katılamadığını açıklarken, “Herkese garip gelen ebeveynlerim var. Onlar çok farklı bir seviyedeler. Çok cool hareket. Üvey annem Los Angeles’ta kalmak zorunda çünkü küçük kardeşim Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı. Herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Emma’nın onu doktora götürüp tetkik sonuçlarını alması gerekiyor” dedi.