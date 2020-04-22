Bruce Willis’in karantinada eşi yerine eski eş tercihine kızından açıklama

Bruce Willis’in eşi Emma Heming ile değil de eski eşi Demi Moore ile karantinaya girmesinin nedenini kızı Scout Willis açıkladı.

ntv.com.tr 22.04.2020 - 10:20

Bruce Willis (65), eşi Emma Heming (41) yerine 20 yıl önce boşandığı Demi Moore (57) ile bir aydan uzun bir süredir aynı evde karantinada. Bu durum, ünlü aktörün neden eşiyle değil de eski eşiyle karantinada kaldığı sorusu akıllara getirirken, Emma Heming ile boşanma aşmasında olduğ söylentileri ortaya atılmış ancak çiftin yakınları tarafından yalanlanmıştı.
Bruce Willis ile Demi Moore’un kızı Scout Willis, durum hakkında açıklama yaparak ebeveynlerinin corona virüs salgını döneminde neden bir arada olduklarını anlattı.

"KARDEŞİMİN TEST SONUÇLARINI BEKLİYOR"

Bruce Willis’in eşi Emma Heming, 8 yaşındaki kızı Mabel ve 5 yaşındaki kızı Evelyn ile Los Angeles’taki evlerinde kalıyor. 28 yaşındaki Scout Willis üvey annesinin üvey kardeşleriyle birlikte kendilerine katılamadığını açıklarken, “Herkese garip gelen ebeveynlerim var. Onlar çok farklı bir seviyedeler. Çok cool hareket. Üvey annem Los Angeles’ta kalmak zorunda çünkü küçük kardeşim Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı. Herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Emma’nın onu doktora götürüp tetkik sonuçlarını alması gerekiyor” dedi.

Scout (28), Tallulah (26) ve Rumer (31), Idaho’da büyüdükleri evde anne ve babalarıyla birlikte kalıyor. Aileye kızların erkek arkadaşları da eşlik ediyor. Scout Willis, bu durumla ilgili, “Her iki ebeveynimle, bizi yetiştirdikleri evde kalmak çok eğlenceli. İkisi de Los Angeles’a bulunmak yerine çocuklarına sahip olmayı seçen asil, sevimli ve 90'lı yıllar ebeveynleri. Çok tatlılar” dedi.

Aileye yakın kaynaklar, Demi Moore ve Emma Heming’in yakın arkadaş olduklarını Bruce Willis ile birlikte kocaman bir aile olduklarını söylüyor.

Karantina döneminde Demi Moore’un sosyal medyada paylaştığı ailece karantina fotoğraflarına Emma Heming’in olumlu yorumlar yapıp “Sizi seviyorum ve özlüyorum çocuklar” benzeri mesajlar yazması, buna kanıt olarak gösteriliyor.

Demi Moore, Bruce Willis ile Emma Heming’in Mart 2019’daki düğün tazeleme törenine katılmıştı. Çift de ünlü aktrisin eylül ayında çıkardığı kitabının tanıtımında ona destek olmuştu.

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