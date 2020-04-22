Bruce Willis’in karantinada eşi yerine eski eş tercihine kızından açıklama

ntv.com.tr 22.04.2020 - 10:20
"KARDEŞİMİN TEST SONUÇLARINI BEKLİYOR"
Bruce Willis’in eşi Emma Heming, 8 yaşındaki kızı Mabel ve 5 yaşındaki kızı Evelyn ile Los Angeles’taki evlerinde kalıyor. 28 yaşındaki Scout Willis üvey annesinin üvey kardeşleriyle birlikte kendilerine katılamadığını açıklarken, “Herkese garip gelen ebeveynlerim var. Onlar çok farklı bir seviyedeler. Çok cool hareket. Üvey annem Los Angeles’ta kalmak zorunda çünkü küçük kardeşim Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı. Herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Emma’nın onu doktora götürüp tetkik sonuçlarını alması gerekiyor” dedi.
Aileye yakın kaynaklar, Demi Moore ve Emma Heming’in yakın arkadaş olduklarını Bruce Willis ile birlikte kocaman bir aile olduklarını söylüyor.
Karantina döneminde Demi Moore’un sosyal medyada paylaştığı ailece karantina fotoğraflarına Emma Heming’in olumlu yorumlar yapıp “Sizi seviyorum ve özlüyorum çocuklar” benzeri mesajlar yazması, buna kanıt olarak gösteriliyor.
Demi Moore, Bruce Willis ile Emma Heming’in Mart 2019’daki düğün tazeleme törenine katılmıştı. Çift de ünlü aktrisin eylül ayında çıkardığı kitabının tanıtımında ona destek olmuştu.