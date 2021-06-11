BTS çılgınlığı restoran şubelerini kapattırdı

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS temalı menüleri satışa çıkaran Endonezya'daki McDonald's şubeleri yoğunluk nedeniyle şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Yetkililer corona virüsün artmasından endişeliyiz açıklamasında bulundu.
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11.06.2021 - 09:38
BTS özel menüleri farklı ülkelerde mayıstan beri satışta olan McDonalds, Endonezya'daki ilk satışını geçtiğimiz günlerde başlattı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Başkent Cakarta'da ve diğer şehirlerdeki en az 13 McDonald's şubesinde büyük yoğunluk yaşandı. BTS hayranlarının bir kısmı menüleri şubelerden satın alabilmek için dükkanlarda uzun kuyruk oluştururken, bazı hayranlarsa paket sipariş verdi.
Yetkililer, yoğunluk nedeniyle corona virüs vakalarında yeniden artış yaşanmasından endişe ettiklerini açıkladı.
Cakarta'da kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu ekiplerin başındaki Fajar Purwoto açıklamasında, "Semarang bölgesindeki 6 McDonald's şubesinden 4'ünü birkaç günlüğüne kapattık" ifadelerini kullandı.
Purwoto, "Semerang'ın yeniden Covid-19 acil durum bölgesine dönmesini istemiyorum" dedi.
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