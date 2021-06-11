BTS çılgınlığı restoran şubelerini kapattırdı

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Başkent Cakarta'da ve diğer şehirlerdeki en az 13 McDonald's şubesinde büyük yoğunluk yaşandı. BTS hayranlarının bir kısmı menüleri şubelerden satın alabilmek için dükkanlarda uzun kuyruk oluştururken, bazı hayranlarsa paket sipariş verdi.





