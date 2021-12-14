BTS yıldızı V, Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in yıldızı V, yeni açtığı Instagram hesabıyla 2 Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Haberler 14.12.2021 - 13:40

BTS yıldızı V, Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı - 1

Gerçek ismi Kim Taehyung olan 25 yaşındaki Güney Koreli BTS yıldızı V, Instagram'da en hızlı şekilde 10 milyon takipçiye ulaşan kişi unvanını aldı.

BTS yıldızı V, Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı - 2

'na göre V, Instagram'da 43 dakikada en hızlı bir milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırdı.

BTS yıldızı V, Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı - 3

K-pop yıldızı bununla yetinmeyip 4 saat 52 dakika içinde de 10 milyon takipçiye ulaşarak ismini rekorlar kitabına yazdırdı.

BTS yıldızı V, Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı - 4

Independent Türkçe'nin haberine göre; en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşma rekoru, sosyal medya platformuna yeni ünlülerin katılmasıyla sık sık değişiyor. Bir diğer K-pop grubu NCT'nin üyesi TAEIL MOON da bu yıl rekoru kıranlar arasındaydı. Unvanın eski sahiplerinden bazılarıysa Britanyalı oyuncu Rupert Grint ve Amerikalı aktris Jennier Aniston.

BTS yıldızı V, Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı - 5

Öte yandan , BTS'in tüm üyeleri V, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin ve Jungkook'un artık her birinin 20 milyon takipçisinin olduğunu ekledi.

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