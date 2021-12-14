BTS yıldızı V, Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı

Independent Türkçe'nin haberine göre; en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşma rekoru, sosyal medya platformuna yeni ünlülerin katılmasıyla sık sık değişiyor. Bir diğer K-pop grubu NCT'nin üyesi TAEIL MOON da bu yıl rekoru kıranlar arasındaydı. Unvanın eski sahiplerinden bazılarıysa Britanyalı oyuncu Rupert Grint ve Amerikalı aktris Jennier Aniston.