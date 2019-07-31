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Bu yıl 50 yaşına giren ünlüler

ntv.com.tr

Jennifer Lopez'den Catherine Zeta-Jones'a, Gerard Butler'dan Edward Norton'a, sanat dünyasının bu yıl itibarıyla yarım asrı deviren ünlüleri yaşlarını göstermeme özellikleriyle hayranlarını şaşırtıyor. İşte bu yıl 50'nci doğum gününü kutlayan ünlü isimler...

  • 1

    Jennifer Lopez

  • 2

    Paul Rudd

  • 3

    Cate Blanchett

  • 4

    Jay-Z

  • 5

    Jennifer Aniston

  • 6

    Matthew McConaughey

  • 7

    Gerard Butler

  • 8

    Gwen Stefani

  • 9

    Jason Bateman

  • 10

    Marilyn Manson

  • 11

    Renée Zellweger

  • 12

    Peter Dinklage

  • 13

    Terrence Howard

  • 14

    Edward Norton

  • 15

    Catherine Zeta-Jones

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