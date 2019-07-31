Bu yıl 50 yaşına giren ünlüler
ntv.com.tr
Jennifer Lopez'den Catherine Zeta-Jones'a, Gerard Butler'dan Edward Norton'a, sanat dünyasının bu yıl itibarıyla yarım asrı deviren ünlüleri yaşlarını göstermeme özellikleriyle hayranlarını şaşırtıyor. İşte bu yıl 50'nci doğum gününü kutlayan ünlü isimler...
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1
Jennifer Lopez
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2
Paul Rudd
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3
Cate Blanchett
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4
Jay-Z
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5
Jennifer Aniston
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6
Matthew McConaughey
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7
Gerard Butler
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8
Gwen Stefani
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9
Jason Bateman
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10
Marilyn Manson
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11
Renée Zellweger
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12
Peter Dinklage
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13
Terrence Howard
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14
Edward Norton
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15
Catherine Zeta-Jones