Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz evlendi (Nilüfer Gürbüz kimdir?)
Kızım dizisinde Demir karakterine hayat veren oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturdu.
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1Şu sıralar Kızım dizisinin başrolünde Demir karakteriyle ekranlarda boy gösteren Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturdu.
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2Kızım dizisinde rol alan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz bu akşam Şile'de kır düğünüyle evlendi.
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3Aile arasında gerçekleşen törene çiftin yakın arkadaşları da katıldı.
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BABASI ESKİ FUTBOLCU
NİLÜFER GÜRBÜZ KİMDİR?
Nilüfer Gürbüz, İzmir'in tanınan ailelerinden birinin kızıdır. Karşıyakalı olan Gürbüz'ün babası Muharram Gürbüz Karşıyaka takımının efsanelerindendir. Bir dönem Milli Takım'da da oynayan 61 yaşındaki baba Gürbüz, şu sıralar kariyerine antrenör olarak devam etmektedir.