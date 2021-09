Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe'den canlı performans: Benzemez Kimse Bize'de unutulmaz gece

Star’da canlı olarak ekrana gelen ve yapımcılığını Poll Production By Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Benzemez Kimse Bize’, sürprizlerle dolu bir bölümle başladı. Programın ilk bölüm konuğu iseYıldız Tilbe oldu. Şarkılarla dolu geceye, Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe’nin eşsiz sohbeti damga vurdu.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Hakkında sosyal medyada çıkan eleştirilerle ilgili konuşan Ersoy, “Ben sosyal medyadan çok anlamıyorum. Soruyorum ne dediklerini. Çok heyecanlıyım ve bu da davranışlarıma yansıyor. İlk mektep talebesi gibi. Acaba her şeyimle beğendirebilecek miyim diye düşünüyorum. Seyircinin karşısında her zaman heyecanlanırım. İzleyicilerin görüşlerine her zaman saygı duydum ve duyarım. Onların sayesinde buradayım” dedi.