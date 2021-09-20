Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe'den canlı performans: Benzemez Kimse Bize'de unutulmaz gece

Star ekranlarında; Benzemez Kimse Bize, müzik ve eğlence dolu bir bölümle herkesi ekran başına kilitledi. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in eşsiz yorumuyla söylenen şarkı ve türküler hem eğlendirdi hem de duygu dolu bir geceye imza attı. Programın ilk bölüm konuğu olan Yıldız Tilbe ise, dillerden düşmeyen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle keyif dolu bir gece yaşattı. Hakkında sosyal medyada çıkan eleştirilerle ilgili konuşan Ersoy, "Çok heyecanlıyım ve bu da davranışlarıma yansıyor" dedi.

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20.09.2021 - 10:21

Star’da canlı olarak ekrana gelen ve yapımcılığını Poll Production By Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Benzemez Kimse Bize’, sürprizlerle dolu bir bölümle başladı. Programın ilk bölüm konuğu iseYıldız Tilbe oldu. Şarkılarla dolu geceye, Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe’nin eşsiz sohbeti damga vurdu.







“SENİ ÇOK İSTEDİM”



Ersoy ve Keser, programın açılışını birlikte düet yaparak yaptı. Birlikte söyledikleri şarkının ardından söz alan ‘Diva’ Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile program yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Seni çok istedim. Mustafa Keser çok önemli bir müzik adamı ve repertuvar ustasıdır. Çoğu eserlerde, şarkıyı okurken makamın seyrini çok iyi bilir. Çok mutluyum” dedi.







UZUN ARADAN SONRA İLK KEZ CANLI YAYINDA



Ersoy ve Keser ile birlikte müzik ziyafeti veren Tilbe, sevilen şarkılarıyla izeyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Uzun bir aradan sonra ilk kez canlı yayınla ekrana çıkan Tilbe, ‘Benzemez Kimse Bize’de unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Tilbe, ilk olarak milyonların ezbere bildiği ‘Emi’ isimli şarkısını söyledi.







SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Hakkında sosyal medyada çıkan eleştirilerle ilgili konuşan Ersoy, “Ben sosyal medyadan çok anlamıyorum. Soruyorum ne dediklerini. Çok heyecanlıyım ve bu da davranışlarıma yansıyor. İlk mektep talebesi gibi. Acaba her şeyimle beğendirebilecek miyim diye düşünüyorum. Seyircinin karşısında her zaman heyecanlanırım. İzleyicilerin görüşlerine her zaman saygı duydum ve duyarım. Onların sayesinde buradayım” dedi.







“İÇİMDEN GELDİ” SÖZÜYLE VİRAL OLDU



Bülent Ersoy’un sosyal medyada viral olan ‘içimden geldi’ sözleri herkesi kahkahaya boğdu. Sosyal medyada dolaşan en komik videolar derlenerek Bülent Ersoy’a izletilince komik anlar yaşandı.



YILDIZ TİLBE’NİN ELBİSESİNİ KESTİ



Bülent Ersoy’un sosyal medyada viral olan ‘içimden geldi’ sözleri herkesi kahkahaya boğdu. Sosyal medyada dolaşan en komik videolar derlenerek Bülent Ersoy’a izletilince komik anlar yaşandı. Tilbe’nin bilinmeyen bir huyunu ortaya çıkaran Ersoy, ünlü şarkıcının programlardan sonra giyindiği elbiseleri kestiğini söyledi. Daha sonra eline makas alan Ersoy, Tilbe’nin elbisesinden bir parça kesti. İşte diğer kareler...