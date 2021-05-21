Bulgaristan'da geleneksel Türk kahvaltısı tanıtımı

Kahvaltıda sunulan Türk yemekleri hakkında bilgi veren Sekizkök, “Türk kahvaltısının en önemli unsurunu peynirler oluşturuyor. Biz burada misafirlerimize, Türkiye’nin dört bir tarafından, farklı yörelerinden hazırlanmış peynirler ikram edeceğiz. Hatay, Edirne, Balıkesir ve başka yörelerimizden gelen çeşit çeşit peynirlerimiz var. Simit-reçel köşemiz var. Bizim alıştığımız, her hafta sonları ailelerimizle beraber o büyük masanın etrafında buluştuğumuz soframızın bütün tatları Bulgar arkadaşlarımıza tattıracağız.” diye konuştu.