Burak Özçivit ile Fahriye Evcen taşınıyor

ocukları Karan’ın dünyaya gelmesinden sonra Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Acarkent’teki evleri küçük olduğu için Zekeriyaköy’e taşınmaya karar verdi.
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan için, taşınmaya karar verdi.
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İkilinin, şu an oturdukları Acarkent’teki villası küçük olduğu için, Zekeriyaköy’den 15 milyon TL’ye kadar ev arayışına girdiği iddia edildi.
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Özçivit, bölgede baktığı iki villanın yerlerini beğenmeyince, önümüzdeki günlerde başka evleri inceleyeceği bildirildi.
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Acarkent’teki yeri 6.5 milyon TL’ye satmayı planlayan oyuncunun, yeni yuvasında aradığı ilk özelliği ise havuz ve bahçesinin geniş olması konuşuluyor.
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Öte yandan Özçivit, önceki gün Kazakistan’daki gerçekleşen 15. Eurasia Uluslararası Film Festivali’nin onur konuğu oldu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncu, Ata topraklarda kendisini iyi hissettiğini belirtti.