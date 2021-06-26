Burak Yılmaz ve ailesi tatilde

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Burak Yılmaz ile İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı’yı da alarak birlikte Bodrum tatiline çıktı.

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26.06.2021 - 11:36

Kariyerine Fransa'da devam eden Burak Yılmaz, daha önce ayrılıp barıştığı çocuklarının annesi İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı’yla birlikte tatile çıktı.







35 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz gün kiraladığı lüks gulet tekneyle Cennet Koyu'nda görüntülendi.







Akşam saatlerinde eski eşi İstem Atilla, çocukları Nazlı ve Derin ile zodyak bota binen yıldız oyuncu deniz aracını kendisi kullandı.







Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yılmaz'ın kiraladığı guletin günlük fiyatının yaklaşık 83 bin TL olduğu öğrenildi.







Yılmaz, 2014-2018 yılları arasında evli kaldığı İstem Atilla ile yeniden barışma kararı almıştı.