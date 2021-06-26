Burak Yılmaz ve ailesi tatilde

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Burak Yılmaz ile İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı’yı da alarak birlikte Bodrum tatiline çıktı.

26.06.2021 - 11:36

Burak Yılmaz ve ailesi tatilde - 1
Kariyerine Fransa'da devam eden Burak Yılmaz, daha önce ayrılıp barıştığı çocuklarının annesi İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı’yla birlikte tatile çıktı.


Burak Yılmaz ve ailesi tatilde - 2
35 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz gün kiraladığı lüks gulet tekneyle Cennet Koyu'nda görüntülendi.


Burak Yılmaz ve ailesi tatilde - 3
Akşam saatlerinde eski eşi İstem Atilla, çocukları Nazlı ve Derin ile zodyak bota binen yıldız oyuncu deniz aracını kendisi kullandı.


Burak Yılmaz ve ailesi tatilde - 4
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yılmaz'ın kiraladığı guletin günlük fiyatının yaklaşık 83 bin TL olduğu öğrenildi.


Burak Yılmaz ve ailesi tatilde - 5
Yılmaz, 2014-2018 yılları arasında evli kaldığı İstem Atilla ile yeniden barışma kararı almıştı.

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