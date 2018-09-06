Burberry satılmayan kıyafetleri yakmayı bıraktı
ntv.com.tr
Çalınma ve ucuza satılma ihtimallerini ortadan kaldırmak ve böylece marka değerini korumak için satılmayan ürünlerini yakarak imha eden lüks giyim markası Burberry, yakma geleneğini sona erdirdiğini açıkladı.
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İngiliz lüks giyim markası Burberry, satılmayan kıyafetleri yakma geleneğine son verdiğini duyurdu.
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Ünlü moda markası, aynı zamanda ürünlerinde gerçek kürk kullanmayı bıraktığını ve kürklü ürünleri aşamalı olarak azaltacağını açıkladı.
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Temmuz ayında, Burberry markasının 2017 yılında, değeri 28,6 milyon sterlin (243 milyon TL) olan satılmayan kıyafet, aksesuar ve parfümlerini, markasını koruma amacıyla imha ettiği ortaya çıkmıştı. İmha haberi, çevrecileri kızdırmıştı.
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Marka, Amerikan firması Coty ile yaptıkları anlaşma sonrası, 2017 yılında 10 milyon sterlin (85 milyon TL) değerinde eski parfümü imha etmek zorunda kaldığını da açıkladı.
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Burberry gibi moda firmaları, satılmayan ürünlerini çalınma ya da ucuza satılmayı engelleme amacıyla imha etme yoluna gidiyor.
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Koleksiyonlarında tavşan, tilki, vizon, rakun kürkü kullanan Burberry, gerçek kürk kullanımını da bırakacağını duyurdu.
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Burberry’nin kararı hayvan hakları örgütü PETA tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılandı.
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Burberry aynı zamanda satılmayan ürünlerin geri dönüşümde kullanılması için de çaba sarf edeceğini belirtti.
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Geçen yıl sürdürülebilir lüks firması Elvis & Kresse ile işbirliği yapan Burberry, 120 ton deri parçasını gelecek beş yıldaki yeni koleksiyon üretiminde kullanacak.