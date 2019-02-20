NTV

Burberry'den 'intihar çağrışımlı' tasarım için özür

Dünyaca ünlü İngiliz moda devi Burberry geçtiğimiz gün sergilenen ve intihar çağrışımı yaptığı öne sürülen kıyafet için özür diledi.

  • 1

    Burberry'den Londra Moda Haftası'ndaki bir defilede sergilenen ve intihar çağrışımı yaptığı iddia edilen kıyafet için özür geldi.


  • 2

    Şirket CEO'su Marco Gobbetti, tartışmalar üzerine, bu tasarımı sonbahar-kış koleksiyonlarından kaldırdıklarını açıkladı.




  • 3

    Burberry'nin Yaratıcı Direktörü Riccardo Tisci de, benzer bir özür mesajı yayımayarak "Tasarım gerçekte denizcilik temasından esinleniyor ancak hassas davranmadığımızı anlıyorum" dedi.
  • 4

    Liz Kennedy adlı manken "İntihar moda olamaz" diyerek Instagram'da paylaşım yaparak olayı gündeme getirmişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin