Burberry'den 'intihar çağrışımlı' tasarım için özür

Dünyaca ünlü İngiliz moda devi Burberry geçtiğimiz gün sergilenen ve intihar çağrışımı yaptığı öne sürülen kıyafet için özür diledi.
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Burberry'den Londra Moda Haftası'ndaki bir defilede sergilenen ve intihar çağrışımı yaptığı iddia edilen kıyafet için özür geldi.
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Şirket CEO'su Marco Gobbetti, tartışmalar üzerine, bu tasarımı sonbahar-kış koleksiyonlarından kaldırdıklarını açıkladı.
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Burberry'nin Yaratıcı Direktörü Riccardo Tisci de, benzer bir özür mesajı yayımayarak "Tasarım gerçekte denizcilik temasından esinleniyor ancak hassas davranmadığımızı anlıyorum" dedi.
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Liz Kennedy adlı manken "İntihar moda olamaz" diyerek Instagram'da paylaşım yaparak olayı gündeme getirmişti.