Burcu Biricik: Bu fotoğraf bize ne diyor? (Instagram'da ünlüler 13 Haziran 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Burcu Biricik
"Bu fotoğraf bize ne diyor?"
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Gizem Karaca
"Çek!"
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Pelin Akil
"Catania Üniversitesi‘nde okuyan oranın en havalı öğrencisi edasıyla"
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Öykü Çelik
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Merve Boluğur
"Yaz tatili başlasın"
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Zeynep Demirel
"Geçen yıl karnımdaydı"
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Elvin Levinler (Portekiz)
"Tavsiyelerinizi bekliyoruuuzzz"
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Murat Cemcir
"Karavanda kaç Cemcir var?"
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Şevval Sam
"Fotoğraf çekimi öncesi prova.."
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Seçkin Özdemir
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Nurgül Yeşilçay
"Kulis halleri"
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Zafer Algöz