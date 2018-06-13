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Burcu Biricik: Bu fotoğraf bize ne diyor? (Instagram'da ünlüler 13 Haziran 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Burcu Biricik

    "Bu fotoğraf bize ne diyor?"
  • 2

    Gizem Karaca

    "Çek!"
  • 3

    Pelin Akil

    "Catania Üniversitesi‘nde okuyan oranın en havalı öğrencisi edasıyla"
  • 4

    Öykü Çelik
  • 5

    Merve Boluğur

    "Yaz tatili başlasın"
  • 6

    Zeynep Demirel

    "Geçen yıl karnımdaydı"
  • 7

    Elvin Levinler (Portekiz)

    "Tavsiyelerinizi bekliyoruuuzzz"
  • 8

    Murat Cemcir

    "Karavanda kaç Cemcir var?"
  • 9

    Şevval Sam

    "Fotoğraf çekimi öncesi prova.."
  • 10

    Seçkin Özdemir
  • 11

    Nurgül Yeşilçay

    "Kulis halleri"
  • 12

    Zafer Algöz
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