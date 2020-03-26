Burcu Esmersoy'un corona virüs önlemi

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Yeniköy'deki bir markette görüntülendi. Tüm dünyayı etkisine alan corona virüs salgını için eldiven ve maske takarak önlem alan Esmersoy, "Market dışında evden çıkmıyorum" dedi.
Abone ol
Paylaş
26.03.2020 - 08:55
Yeniköy'deki bir markette objektiflere takılan Burcu Esmersoy, corona virüse karşı eldiven ve maskesiyle tedbirini aldı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Esmersoy, "İşim ertelendi. 28 Nisan'a kadar evdeyim. Evi toparlayacak çok vaktim oldu. Site içinde yürüyüş yapıyorum. Market harici evden çıkmıyorum" diye konuştu.
Muhabirlerin 'Evde kal' çağrısı yapan ünlü isimler sahilde yürüyüş yapıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, Esmersoy, şu yanıtı verdi:
"Sorumluluk sahibi insanlarız. Kimseyi eleştiremem, çevresindeki insanlara zarar vermeyip, yaklaşmadığı sürece. Yapana bir şey diyemem. Biraz dikkatli olmamız lazım bu konuda"
Öte yandan Burcu Esmersoy, bu süreç içinde eve misafir kabul etmediğini de sözlerine ekledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.