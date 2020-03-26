Burcu Esmersoy'un corona virüs önlemi

Yeniköy'deki bir markette objektiflere takılan Burcu Esmersoy , corona virüse karşı eldiven ve maskesiyle tedbirini aldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre;

Esmersoy, "İşim ertelendi. 28 Nisan'a kadar evdeyim. Evi toparlayacak çok vaktim oldu. Site içinde yürüyüş yapıyorum. Market harici evden çıkmıyorum" diye konuştu.