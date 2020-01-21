Büyük beden model Ashley Graham anne oldu

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, anne olduğunu duyurdu.
21.01.2020 - 11:40
ABD'li ünlü model Ashley Graham, yaptığı paylaşımla anne olduğunu açıkladı.
32 yaşındaki model, doğumdan iki gün sonra, Instagram’dan açıklama yaparak bir oğlu olduğunu hayranlarına müjdeledi.
Graham, “Cumartesi akşam 18.00’da hayatımız değişti. Bu inanılmaz… Herkese teşekkür ederim” dedi.
Ashley Graham, yönetmen Justin Ervin ile 2010 yılında dünyaevine girmişti.
Ashley Graham daha önce verdiği bir röportajda fiziğiyle ilgili, "Birçok insan, aynanın karşısına geçip 'Ben üzgünüm, ben çirkinim, ben bunlara değmem' gibi cümleler kuruyor. En önemlisi kelimeleri nasıl kullanacağınızı bilmek" açıklamasını yapmıştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.