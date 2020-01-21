Büyük beden model Ashley Graham anne oldu

Ashley Graham daha önce verdiği bir röportajda fiziğiyle ilgili, "Birçok insan, aynanın karşısına geçip 'Ben üzgünüm, ben çirkinim, ben bunlara değmem' gibi cümleler kuruyor. En önemlisi kelimeleri nasıl kullanacağınızı bilmek" açıklamasını yapmıştı.