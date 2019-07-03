Büyük beden model Tess Holliday cinsel yönelimini açıkladı

İkinci çocuğuna hamile olduğu haberlerinin ardından kürtaj olduğu öğrenilen Holliday, “Kürtajım hakkında konuşmayı seçmem neden tartışma konusu? Evliyken kürtaj yaptırdığım ve sadece bir çocuğu maddi olarak destekleyebileceğim için neden bu kadar utanç duymam gerekti? Şişman insanların belli bir yer edinmeyi ve seksi olmayı hak etmesiyle ilgili konuşmak neden tartışma konusu?” dedi.