Çağdaş Türk resimlerinden ilham alan defile (Eklektik Oyunlar)

Ziyaretçileri arasında moda influencerları, bloggerlar, satın almacılar, basın, halk ve en önemlisi tasarımcılar olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2019’un bu yılki teması Kendinden Daha Fazlasın'dı.

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Her koleksiyonun bir oyun, bir doğum olduğunu belirten, triko üzerine yaptığı tasarımlar ile adından söz ettiren Özkan koleksiyonunu "Ruhumdaki kadın yeni ve farklı olanı istiyor. Bazen çarpıcı, bazen durağan ama çoğu zaman eklektik ve modernist. Sokak giyimine alternatif triko ile daha modern bir imaj çizmeyi amaçladığım koleksiyonumu izlerken kendinizden izler bulacaksınız” diye özetliyor.