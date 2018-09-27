Çağla Şıkel: Kimse 'nasıl bu kadar para kazanıyor?’ diyemez

1 Geçtiğimiz günlerde hakkında aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu yönünde iddialar ortaya atılan Çağla Şıkel, söz konusu iddiayla ilgili sessizliğini bozdu.

2 Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Etiler Akmerkez'deydi. Ünlü manken ve sunucu, bir mağaza çıkışı kendisine yöneltilen "Geçtiğimiz günlerde 200 bin lira aylık kazancınız olduğu haberleri çıktı. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

3 39 yaşındaki manken ve sunucu, Akmerkez’de karşılaştığı habercilerin konuyla ilgili sorusu üzerine "Açıkçası bu haberler beni hiç ilgilendirmiyor. Sonuçta kimler ne paralar kazanıyor" dedi.