Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip

Kariyerine İngiltere'de devam eden milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve oyuncu Zehra Yılmaz birbirlerini takibe aldı. İkilinin bu hamlesi birliktelik yaşadıkları iddialarını gündeme getirdi. İngiltere'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, oyuncu Zehra Yılmaz'ı takibe aldı. Yıldız futbolcunun takibine, Yılmaz da karşılık verdi. İkilinin Instagram hesaplarından birbirilerini takibe alması birliktelik iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Milli takım için İstanbul'a gelen Söyüncü'nün ortak arkadaşları aracılığıyla Yılmaz ile tanıştığı da öne sürüldü. Çift ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yılmaz geçtiğimiz günlerde "Kalbimi bir süre aşka kapattım" açıklamasıyla gündeme gelmişti. 27 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Cem Belevi birlikteliğini noktalamıştı. İşte Yılmaz'ın sosyal medyadan öne çıkan diğer kareleri...