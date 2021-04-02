Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip

Kariyerine İngiltere'de devam eden milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve oyuncu Zehra Yılmaz birbirlerini takibe aldı. İkilinin bu hamlesi birliktelik yaşadıkları iddialarını gündeme getirdi.

02.04.2021 - 16:28

Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 1
İngiltere'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, oyuncu Zehra Yılmaz'ı takibe aldı. Yıldız futbolcunun takibine, Yılmaz da karşılık verdi.
Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 2
İkilinin Instagram hesaplarından birbirilerini takibe alması birliktelik iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.


Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 3
Milli takım için İstanbul'a gelen Söyüncü'nün ortak arkadaşları aracılığıyla Yılmaz ile tanıştığı da öne sürüldü. Çift ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 4
Yılmaz geçtiğimiz günlerde "Kalbimi bir süre aşka kapattım" açıklamasıyla gündeme gelmişti.


Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 5
27 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Cem Belevi birlikteliğini noktalamıştı.
Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 6
İşte Yılmaz'ın sosyal medyadan öne çıkan diğer kareleri...
Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 7
Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 8
Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 9
Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip - 10

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