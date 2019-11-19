Cahide kızlarını bulabilecek mı? (Sevgili Geçmiş 5. yeni bölüm detayları)

Oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'in 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merak edilen detaylar...
Cemal sonunda Cahide’yi bulmuştur. Cahide, Cemal’den kızlarının yerini öğrenmek ister ama Cemal söylemez.
Azra, başka kimsenin canı yanmasın diye Okan’ın yanında kalmaya karar verir.
İpek ve Deren ona ulaşsa da Azra’yı geri dönmeye ikna edemezler.
Cemal’den kızlarının yerini öğrenemeyen Cahide, yanında kaldığı Afet’ten yardım ister.
Afet, Cahide’nin İpek’in gerçek annesi olduğunu öğrenince onu Güneşlibahçe’den uzaklaştırmanın yollarını arar.
Cemal, Cahide’nin karşısına çıkar. Onu kızlarına götürmek istediğini söyler ancak daha önce bilmesi gereken bir şey vardır. Öğrendiği şey Cahide’yi perişan eder.
Sevgili Geçmiş set fotoğrafları...