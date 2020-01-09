Cambridge Düşesi Kate Middleton 38 yaşına bastı (Kutlamalara "Megxit" gölgesi)

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Prens William’ın eşi ve üç çocuk annesi Kate Middleton bugün 38 yaşına girdi.
Kraliçe, Prens Philip, Prens Charles ve Camilla Cambridge Düşesi’nin doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesaplarından iyi dilek temennileriyle birlikte bir dizi fotoğraf paylaştı.
Prens Harry ve Meghan Markle , dün gece sosyal medya hesapları üzerinden saray görevlerinden çekildiklerini açıklamalamışlardı. Artık İngiliz kraliyet ailesinin resmi görevlerini üstlenmeyeceklerini ve kendi paralarını kazanarak yaşayacaklarını açıklayan çift için basında, saraydan ayrılık haberi İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen “Brexit” adına benzetilerek “Megxit” ifadesi kullanıldı.