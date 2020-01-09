Cambridge Düşesi Kate Middleton 38 yaşına bastı (Kutlamalara "Megxit" gölgesi)

İngiltere tahtının 2. varisi Prens William’ın eşi Kate Middeleton bugün 38 yaşına bastı. Ancak Prens Harry ve Meghan Markle’ın saraydan ayrılma kararı Cambridge Düşesi’nin doğum günü için düzenlenen kutlamalara gölge düşürdü. Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla sosyal medya hesaplarından Middleton'un doğum gününü çeşitli fotoğraflar ile kutlarken, Prens Harry ve Megan Markle’ın yaptığı açıklamadan saaatler sonra tek cümleyle yaptıkları doğum günü kutlaması dikkat çekti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Prens William’ın eşi ve üç çocuk annesi Kate Middleton bugün 38 yaşına girdi.

Kraliçe, Prens Philip, Prens Charles ve Camilla Cambridge Düşesi’nin doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesaplarından iyi dilek temennileriyle birlikte bir dizi fotoğraf paylaştı.

Ancak, Prens Harry ve Meghan Markle’ın saraydan ayrılma kararı tüm dünya basınında geniş yer bulmasıyla Middleton’un doğum günü etkinlikleri gölgede kaldı.

Bununla birlikte 35 yaşındaki Prens ve 38 yaşındaki eski Hollywood yıldızı eşinin dahil olduğu Sussex Royal hesabından yapılan tek cümlelik doğum günü kutlaması, diğer aile üyelerinin coşkulu kutlama mesajlarının yanında da sönük bulundu. Mesajda, "Cambridge Düşesi'ne mutlu yıllar dileriz" denildi.

Diğer taraftan bu durum, İngiliz basını tarafından, Meghan ve Prens Harry ayrılığının Kraliyet ailesini Cambridge Dükü ve Düşesi'ne daha sıkı tutunduğunu göstermesi olarak da yorumlandı. Clerance House geçen yılki doğum gnü mesajında Middleton'un fotoğrafına yer vermemişti.