Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kimdir?

19.04.2021 - 09:45
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.
Burcu Biricik, lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar verdi.
Daha sonrasında Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde eğitime devam ederken aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı.
Biricik oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.
Başarılı oyuncu, 2007 yılında Show TV’de yayımlanan Maçolar dizindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Burcu Biricik, Kanal D’de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.
Burcu Biricik daha sonra Muhteşem Yüzyıl (2011) ve Ustura Kemal (2012) dizilerinde küçük roller aldı. Show TV’de yayımlanan Düşman Kardeşler (2012) dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı.
Başarılı oyuncu, TRT 1’de yayımlanan Beni Böyle Sev (2013) dizisinde Seda karakterini canlandırdı ve çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.
Burcu Biricik, 2014 yılının kasım ayında Kanal D’de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterine hayat verdi.
2015 ile 2017 yılları arasında Kanal D’de yayımlanan Hayat Şarkısı’nda Hülya rolünü canlandıran başarılı oyuncu, 2016 yılında Emre Yetkin ile evlendi.
2019 yılında yayımlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşan Burcu Biricik daha sonrasında Kuzgun dizisinde de rol aldı.
2020 yılında son derece popüler olan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik herkes tarafından büyük beğeni topladı. Şimdi ise Kanal D’de yayımlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Biricik, 2021 yılında Netflix’te yayımlanacak olan Fatma dizisinde de rol alacak.
Oyunculuk kariyerinde başarı adımlarını hızla tırmanan başarılı oyuncu Burcu Biricik, beğeniyle takip ediliyor.