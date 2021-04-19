Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kimdir?

2020 yılında son derece popüler olan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik herkes tarafından büyük beğeni topladı. Şimdi ise Kanal D’de yayımlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Biricik, 2021 yılında Netflix’te yayımlanacak olan Fatma dizisinde de rol alacak.