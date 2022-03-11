Cameron Diaz: Artık dış görünüşümü umursamıyorum

Yıldız oyuncu Cameron Diaz, artık dış görünüşünü umursamadığını ifade ederek yüzünü bile yıkamadığını dile getirdi.

Haberler 11.03.2022 - 15:12

Cameron Diaz: Artık dış görünüşümü umursamıyorum - 1

Cameron Diaz (49), oyunculuğu bıraktıktan sonra, toplumun dayattığı güzellik standartlarını da terk ettiğini açıkladı.


Cameron Diaz: Artık dış görünüşümü umursamıyorum - 2

Diaz, bir sürü bakım ürününe sahip olmasına rağmen, artık dış görünüşünü nadiren düşündüğünü ve yüzünü bile yıkamayan bir canavara dönüştüğünü belirtti.


Cameron Diaz: Artık dış görünüşümü umursamıyorum - 3

Hollywood’u "Tuzak" olarak değerlendiren ünlü oyuncu, “Kadınların maruz kaldığı tüm toplumsal nesneleştirmelerin ve sömürülerin ben de kesinlikle mağduruyum” dedi.


Cameron Diaz: Artık dış görünüşümü umursamıyorum - 4

Güzel görünmeyi artık umursamayan Diaz, "Kelimenin tam anlamıyla gün içerisinde düşündüğüm son şey nasıl göründüğüm" diye konuştu.


Cameron Diaz: Artık dış görünüşümü umursamıyorum - 5

Diaz’ın, Hollywood’un üst düzey oyuncular listesinden çıkmasından bu yana, yaklaşık 100 milyon doları bulan film tekliflerini geri çevirdiği, ancak bundan herhangi bir pişmanlık duymadığı da sözlerine ekledi.

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