Cameron Diaz: Artık dış görünüşümü umursamıyorum

Haberler 11.03.2022 - 15:12
Cameron Diaz (49), oyunculuğu bıraktıktan sonra, toplumun dayattığı güzellik standartlarını da terk ettiğini açıkladı.
Diaz, bir sürü bakım ürününe sahip olmasına rağmen, artık dış görünüşünü nadiren düşündüğünü ve yüzünü bile yıkamayan bir canavara dönüştüğünü belirtti.
Hollywood’u "Tuzak" olarak değerlendiren ünlü oyuncu, “Kadınların maruz kaldığı tüm toplumsal nesneleştirmelerin ve sömürülerin ben de kesinlikle mağduruyum” dedi.
Güzel görünmeyi artık umursamayan Diaz, "Kelimenin tam anlamıyla gün içerisinde düşündüğüm son şey nasıl göründüğüm" diye konuştu.
Diaz’ın, Hollywood’un üst düzey oyuncular listesinden çıkmasından bu yana, yaklaşık 100 milyon doları bulan film tekliflerini geri çevirdiği, ancak bundan herhangi bir pişmanlık duymadığı da sözlerine ekledi.