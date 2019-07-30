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Camila Cabello ve Shawn Mendes Miami tatilinde

ntv.com.tr

Birlikte aynı klipte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlayan şarkıcı çift Camila Cabello ve Shawn Mendes, Miami'de havuz başında romantik dakikalar yaşarken görüntülendi.

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    Aynı klipte rol aldıktan sonra aralarında yeni bir aşk başlayan Camila Cabello ve Shawn Mendes, Miami’de tatil yapıyor.

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    22 yaşındaki Cabello ile 20 yaşındaki Mendes, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri havuz başında romantik dakikalar yaşadı.

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    Havuzda öpüşürken görülen çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini anlasalar da aldırmadılar.

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    Bir ara Mendes, sevgilisi Cabello’ya kendilerini görüntüleyen paparazziyi işaret etti.

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    Cabello, konser turnesi için Miami’de bulunan Mendes’e eşlik ediyor ve çift konser dışındaki zamanlarını tatil yaparak geçiriyor.

    Mendes, yarın gece Orlando’da konser verecek.

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    Aralarında ilişki başladığı ortaya çıkan ünlü çift, boy farklarıyla eleştirilmişti.
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    Ancak Cabello açıklamasında bunun bir önemi olmadığını dile getirmişti.
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