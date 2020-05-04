Camila Cabello'dan bağış yapan hayranlarına klipte oynama şansı

Ünlü şarkıcı Camilla Cabello, corona virüs salgınında yardım toplama amacıyla başlatılan “All In Challenge” hareketine destek vererek, bağış yapan hayranlarına yeni klibinde oynama şansı tanıdı.

04.05.2020 - 08:32

Ünlüler, “All In Challenge” yardım hareketi kapsamında sosyal medyada 'meydan okuma'ya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Camila Cabello da bu meydan okumaya katılarak hayranlarına klibinde oynama şansı tanıdı. Şartı ise bağışta bulunmak. 

BAĞIŞ YAPANA KLİPTE ROL ŞANSI

23 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, salgın nedeniyle başlatılan “All In Challenge” hareketine bağışla destek olan hayranları arasından bir şanslı kişinin kendisiyle birlikte klipte rol alacağını ve birlikte koreografiyi öğeneceğini duyurdu.

Daha önce Leonardo DiCaprio, corona virüs salgınıyla mücadele için bağış yapan hayranlarına Martin Scorsese ve Robert De Niro ile birlikte çektikleri yeni filminde görünme şansı tanımıştı.
Instagram’da video paylaşan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Yiyecek Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden #AllinChallenge konusunda bize yardım etmenizi istiyoruz” demişti.

ROBERT DE NIRO DA ÇAĞRIYA KATILDI

DiCaprio ayrıca, “Robert ve ben Martin Scorsese’nin yönettiği Killers of the Flower Moon adlı yeni filmde oynuyoruz. Size bir rol teklif ediyoruz, üçümüzle sette bir günü geçirme ve galaya birlikte katılma şansı” ifadesini kullanmıştı.

Komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres de şanslı bir bağışçıya TV programını birlikte sunma şansı verirken, benzer bir çağrı yapması için Justin Timberlake'e de meydan okumuştu.

Ünlü aktör McConaughey de bağış yapanlara  birlikte Texas futbol maçını izleme şansı tanımıştı.

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