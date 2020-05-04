Camila Cabello'dan bağış yapan hayranlarına klipte oynama şansı

04.05.2020 - 08:32
Ünlüler, “All In Challenge” yardım hareketi kapsamında sosyal medyada 'meydan okuma'ya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Camila Cabello da bu meydan okumaya katılarak hayranlarına klibinde oynama şansı tanıdı. Şartı ise bağışta bulunmak.
BAĞIŞ YAPANA KLİPTE ROL ŞANSI
23 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, salgın nedeniyle başlatılan “All In Challenge” hareketine bağışla destek olan hayranları arasından bir şanslı kişinin kendisiyle birlikte klipte rol alacağını ve birlikte koreografiyi öğeneceğini duyurdu.
ROBERT DE NIRO DA ÇAĞRIYA KATILDI
DiCaprio ayrıca, “Robert ve ben Martin Scorsese’nin yönettiği Killers of the Flower Moon adlı yeni filmde oynuyoruz. Size bir rol teklif ediyoruz, üçümüzle sette bir günü geçirme ve galaya birlikte katılma şansı” ifadesini kullanmıştı.
Komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres de şanslı bir bağışçıya TV programını birlikte sunma şansı verirken, benzer bir çağrı yapması için Justin Timberlake'e de meydan okumuştu.