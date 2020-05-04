Camila Cabello'dan bağış yapan hayranlarına klipte oynama şansı

Ünlüler, “All In Challenge” yardım hareketi kapsamında sosyal medyada 'meydan okuma'ya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Camila Cabello da bu meydan okumaya katılarak hayranlarına klibinde oynama şansı tanıdı. Şartı ise bağışta bulunmak.

Daha önce Leonardo DiCaprio, corona virüs salgınıyla mücadele için bağış yapan hayranlarına Martin Scorsese ve Robert De Niro ile birlikte çektikleri yeni filminde görünme şansı tanımıştı.

Instagram’da video paylaşan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Yiyecek Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden #AllinChallenge konusunda bize yardım etmenizi istiyoruz” demişti.