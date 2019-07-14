Camilla Cabello: Shawn Mendes'e güveniyorum

1 Kübalı şarkıcı Camila Cabello, Clash dergisine kapak oldu. 22 yaşındaki yıldız Shawn Mendes ile olan ilişkisiyle hakkında konuştu.





2 Camilla Cabello, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Shawn Mendes’le ilgili, “Çok normal biri. Ona tam anlamıyla güveniyorum” dedi.





3 Cabello açıklamalarına şöyle devam etti: “Hiçbir zaman çok fazla arkadaşa sahip olmadım. Her zaman güvendiğim birkaç insanı hayatımda tuttum."







4 "Bu sektörde kaliteli biriyle tanışmanın nadir görüldüğünü düşünüyorum. Shawn da benim için o kişi, çok normal bir insan. Ona tam anlamıyla güveniyorum”



