Camilla Cabello: Shawn Mendes'e güveniyorum

Aralarındaki boy farkıyla sık sık gündeme gelen Camilla Cabello sevgilisi Shawn Mendes için, "Ona tam anlamıyla güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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Kübalı şarkıcı Camila Cabello, Clash dergisine kapak oldu. 22 yaşındaki yıldız Shawn Mendes ile olan ilişkisiyle hakkında konuştu.
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Camilla Cabello, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Shawn Mendes’le ilgili, “Çok normal biri. Ona tam anlamıyla güveniyorum” dedi.
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Cabello açıklamalarına şöyle devam etti: “Hiçbir zaman çok fazla arkadaşa sahip olmadım. Her zaman güvendiğim birkaç insanı hayatımda tuttum."
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"Bu sektörde kaliteli biriyle tanışmanın nadir görüldüğünü düşünüyorum. Shawn da benim için o kişi, çok normal bir insan. Ona tam anlamıyla güveniyorum”
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Sosyal medyayla ilgili de açıklamalarda bulunan Cabello, “O platformlarda gördüğümüz farklı fikirlerini, ister istemez kıyaslıyorsunuz. Bunun da yaratım sürecini etkilediğini düşünüyorum. Her zaman kendiniz olarak kalmalısınız. Özellikle de şarkı yazım sürecinde...” ifadelerini kullandı.