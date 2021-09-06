Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Can Yaman, 78. Venedik Film Festivali'ne katıldı. Yaman'a kırmızı halıda yapımcı Tiziana Rocca ve oyuncu Vittoria Puccini gibi isimler eşlik etti. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

06.09.2021 - 16:19 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 16:22

Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 1
Can Yaman, moda devi Dolce & Gabbana'nın davetlisi olarak 78. Venedik Film Festivali'ne katıldı.


Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 2
Yaman'a kırmızı halıda yapımcı Tiziana Rocca ve oyuncu Vittoria Puccini gibi isimler eşlik etti.


Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 3
11 Eylül'e kadar sürecek olan festival için Venedik'e giden Yaman, bu sırada basına İtalyanca röportaj da verdi.


Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 4
İtalya'da da büyük bir hayran kitlesi bulunan Yaman, eylül sonunda çekimlerine başlanması beklenen Viola Come Il Mare dizisinde rol alacak.


Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 5
Simona Tanzini'nin kaleme aldığı Conosci l'estate? romanından uyarlanan dizi, İtalyanca çekilecek ve Yaman'a Francesca Chillemi eşlik edecek.
Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 6
Can Yaman ile  Vittoria Puccini
Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 7
Can Yaman ile Tiziana Rocca
Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 8
İşte Yaman'ın kırmızı halıdan diğer kareleri...
Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 9
Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 10
Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 11
Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 12

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