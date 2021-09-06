Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Can Yaman, moda devi Dolce & Gabbana'nın davetlisi olarak 78. Venedik Film Festivali 'ne katıldı.

Yaman'a kırmızı halıda yapımcı Tiziana Rocca ve oyuncu Vittoria Puccini gibi isimler eşlik etti.

11 Eylül'e kadar sürecek olan festival için Venedik'e giden Yaman, bu sırada basına İtalyanca röportaj da verdi.





