Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Can Yaman, 78. Venedik Film Festivali'ne katıldı. Yaman'a kırmızı halıda yapımcı Tiziana Rocca ve oyuncu Vittoria Puccini gibi isimler eşlik etti. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey) Can Yaman, moda devi Dolce Gabbana'nın davetlisi olarak 78. Venedik Film Festivali'ne katıldı. Yaman'a kırmızı halıda yapımcı Tiziana Rocca ve oyuncu Vittoria Puccini gibi isimler eşlik etti. 11 Eylül'e kadar sürecek olan festival için Venedik'e giden Yaman, bu sırada basına İtalyanca röportaj da verdi. İtalya'da da büyük bir hayran kitlesi bulunan Yaman, eylül sonunda çekimlerine başlanması beklenen Viola Come Il Mare dizisinde rol alacak. Simona Tanzini'nin kaleme aldığı Conosci l'estate? romanından uyarlanan dizi, İtalyanca çekilecek ve Yaman'a Francesca Chillemi eşlik edecek. Can Yaman ile Vittoria Puccini Can Yaman ile Tiziana Rocca İşte Yaman'ın kırmızı halıdan diğer kareleri...