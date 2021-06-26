Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum

Can Yaman , İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirip ailesiyle tanıştırdıktan sonra rotayı Bodrum'a çevirdi.

Kiraladıkları tekneyle Çökertme Koyu'na demirleyen yakışıklı Yaman, İtalyan sevgilisi Leotta ile teknenin ön kısmında romantik dakikalar yaşadı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yaman, deniz sefası yaptığı sırada sevgilisi kendisini cep telefonuyla görüntüledi.





