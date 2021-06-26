Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum

İtalya tatilini noktalayan ve evlilik yolundaki sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için İstanbul'a getiren Can Yaman, Diletta Leotta ile bu kez Bodrum tatilinde görüntülendi.

26.06.2021 - 14:16

Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 1
Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirip ailesiyle tanıştırdıktan sonra rotayı Bodrum'a çevirdi.


Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 2
Kiraladıkları tekneyle Çökertme Koyu'na demirleyen yakışıklı Yaman, İtalyan sevgilisi Leotta ile teknenin ön kısmında romantik dakikalar yaşadı.


Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 3
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yaman, deniz sefası yaptığı sırada sevgilisi kendisini cep telefonuyla görüntüledi.


Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 4
İşte ikilinin tatilinden yansıyan diğer kareler...
Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 5
Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 6
Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 7
Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 8
Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 9
Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 10
Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER