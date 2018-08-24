Can Yaman: Tam bir Brad Pitt hayranıyım

Erkenci Kuş’ta Demet Özdemir’le çok sevilen bir çift olan Yaman, rol arkadaşı hakkında şunları anlattı:

“Çok çok iyi anlaşıyoruz. Demet’le çalıştığım için çok şanslıyım. İlk günden beri çok müthiş bir uyum var aramızda. Harika bir partner, çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir insan, çok hızlı doğaçlama yapabiliyor.

O da benim gibi çok enerjik; hatta bazen benden bile enerjik; yorulduğunu hiç görmedim. Aslında onun gibi espritüel bir kadın da görmedim. Sürekli hareket halinde ve hep pozitif.”