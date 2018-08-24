Can Yaman: Tam bir Brad Pitt hayranıyım
Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman, "Tam bir Brad Pitt hayranıyım. Bütün filmlerine, girdiği tüm karakterlere hayranlık beslerim" dedi.
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Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle hayran kitlesini genişleten, sosyal medya paylaşımlarının değişmez yüzü haline gelen Can Yaman, “Dizimiz başladığından beri iyi reyting alıyor. Her bölümün tanıtım fragmanından sonra da, bölüm yayınlanınca da hem sosyal medya hesaplarından hem de dışarıdan çok güzel tepkiler alıyoruz” dedi.
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Hello! dergisinin özel bayram sayısına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, dizisi hakkında, “Bu bir ekip işi ve iyi bir ekiple bir arada olduğunda o samimi enerjinin ekrana yansıdığına inanıyorum. Sanırım o yüzden bu kadar güzel bir geri dönüşle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.
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Dizilerin tutması için bell bir formül olmadığını söyleyen Yaman, “Senaryosu çok iyi olan işler de büyük bütçeli projeler de üç-beş bölüm sonra yayından kalkabiliyor. Dizi işi bir takım oyunu; takımın her yönden güçlü olması gerekiyor. Başroller elbette ki çok önemli ama yan roller ve onların hikayeleri de önemli. Onun dışında ışık, görüntü yönetimi, styling, prodüksiyon ekibinin becerisi... Hepsi fark yaratıyor” dedi.
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Büyük bir hayran kitlesi olan Yaman, kendisinin kime hayran olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Gerçi şimdi biraz karamsar geliyorlar ama gençken Alman filozoflar Arthur Schopenhauer’e ve Nietzsche’ye hayrandım. Varoluşçu psikoterapinin en önemli temsilcilerinden Irvin D. Yalom’un kitaplarını ve yorumlarını çok beğenirim. Okuduğunuzda sizi gerçekten yükseltir ve başka bir yere taşır. Oyuncu olarak tam bir Brad Pitt hayranıyım. Bütün filmlerine, girdiği tüm karakterlere hayranlık beslerim. Mel Gibson’ı da çok severim. Ayrıca Michael Jordan hayranıyım.”
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Erkenci Kuş’ta Demet Özdemir’le çok sevilen bir çift olan Yaman, rol arkadaşı hakkında şunları anlattı:
“Çok çok iyi anlaşıyoruz. Demet’le çalıştığım için çok şanslıyım. İlk günden beri çok müthiş bir uyum var aramızda. Harika bir partner, çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir insan, çok hızlı doğaçlama yapabiliyor.
O da benim gibi çok enerjik; hatta bazen benden bile enerjik; yorulduğunu hiç görmedim. Aslında onun gibi espritüel bir kadın da görmedim. Sürekli hareket halinde ve hep pozitif.”