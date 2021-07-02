Can Yaman'ın annesinden Diletta Leotta açıklaması

İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Can Yaman, Bodrum'da sevgilisi, anne ve babasıyla bir araya geldi. Diletta için "Çok şeker" diyen anne Güldem Can, "Seneye de düğünümüz var" dedi.

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02.07.2021 - 08:29

Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Ege'deki mavi turuna devam ediyor. Ünlü oyuncu ve İtalyan sevgilisi önceki gün Gümüşlük bir mekanda akşam yemeği yedi. Çifte Can Yaman'ın annesi Güldem Can ve babası Güven Can eşlik etti.







Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Dört saatlik sohbet sonrası mekandan ayrılan ikili, koşar adım araçlarına gitti. Yaman, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.









Yaman'ın babası Güven Can ise bir talihsizlik yaşadı. Taşa takılıp yere kapaklanan Leotta, "Bunu kim koymuş buraya" diye söylenerek yoluna devam etti.

Can Yaman'la İtalyan güzelin nişanlandığını belirten Güldem Can, "Önümüzdeki sene düğün olur inşallah" diye konuştu.







Gelin adayı için "Çok şeker" diyen Güldem Can, "Yüzük takıldı, seneye de düğünümüz var. Düğünün nasıl olacağını kendileri bilir" dedi.







"Oğlum hep mutluydu" diyen anne Güldem Can, "Yüzü gülüyor" diye konuştu. İşte aile yemeğinden diğer kareler...