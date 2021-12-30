Canan Ergüder zorlu günleri anlattı: Kendimi saçlarımla tanımlamışım

"Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak baya yakıştı’ diye düşündüm.”