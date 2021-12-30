Canan Ergüder zorlu günleri anlattı: Kendimi saçlarımla tanımlamışım

Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncu zorlu günleri anlattı: "Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum"

Haberler 30.12.2021 - 10:32

Canan Ergüder zorlu günleri anlattı: Kendimi saçlarımla tanımlamışım - 1

Meme kanseri sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapi tedavisinin ardından konuştu.


Canan Ergüder zorlu günleri anlattı: Kendimi saçlarımla tanımlamışım - 2

Ergüder, "Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil" dedi.


Canan Ergüder zorlu günleri anlattı: Kendimi saçlarımla tanımlamışım - 3

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu.

Canan Ergüder zorlu günleri anlattı: Kendimi saçlarımla tanımlamışım - 4

Ergüder şu açıklamayı yaptı: "Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissetim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel hâlimi hiç görmedim zaten."


Canan Ergüder zorlu günleri anlattı: Kendimi saçlarımla tanımlamışım - 5

"Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak baya yakıştı’ diye düşündüm.”

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