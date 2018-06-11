Caner Erkin: Herkes hayalini yaşasın (Bebek göründü)
Futbolcu Caner Erkin ile yedi aylık hamile eşi Şükran Ovalı tekneyle deniz keyfi yaptı. Bebek bekleyen ikiliden Erkin eşinin belirginleşen karnını tutarak yayınladığı kareye, "Herkes hayalini yaşasın dilerim" yazdı.
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Futbol kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı çifti de tatil sezonunu açtı.
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Çifte çıktıkları tatilde arkadaşları Nursel Köse, Pelin ve Gülin Ermiş eşlik etti.
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Tekneyle deniz keyfi yapan ikili o anlardan yansıyan karelerini karşılıklı olarak sosyal medyadan yayınladı.
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29 yaşındaki futbolcu, eşinin belirginleşen karnını tutarak çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşarak, “Herkes hayalini yaşasın dilerim” diye yazdı.
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Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan 33 yaşındaki Ovalı ise "Aşka,sevgiye,inanca şükredelim" ifadelerini kullandı.
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2017 yılında evlenen çift doğacak kızlarına Mihran adını koyacak.