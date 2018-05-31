Caner Erkin: Oğluma verdiğim parayı Asena harcıyor
Oğlu Çınar’ın (7) velayeti için Asena Atalay’a açtığı davanın dünkü duruşmasında futbolcu Caner Erkin "Oğlumla görüşmemi engelliyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor" dedi. Sosyal İnceleme Raporu'nda baba oğlun daha sık görüşebilmesi için Caner'in çalışma koşullarının göz önüne alınarak yeniden düzenlenme yapılması gerektiği görüşüne yer verildi.
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1Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar’ın (7) velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a 2017’de açtığı davada ‘sosyal inceleme raporu’ hazırlandı ve mahkemeye sunuldu. Raporda, baba-oğulun daha sık görüşmesi için yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Caner Erkin, şu anki eşi Şükran Ovalı, eski eşi Asena Atalay ve oğulları Çınar dinlendi.
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2Caner Erkin oğluyla görüşme konusunda problem yaşadığını, Asena Atalay’ın bahane üretip buna engel olduğunu belirtti. Çınar’ın ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığını belirten ünlü topçu, eski eşinin bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ettiğini, bunları ödediğini söyledi.
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3Çınar için gönderdiği parayı Asena Atalay’ın kendisi için harcadığını iddia edip şöyle devam etti: “İyi niyetim kötüye kullanıldı. Benim için ‘sorumsuz ve ilgisiz baba imajı’ yaratılmaya çalışılıyor.
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4Kızları Mihran’a 7 aylık hamile olan Şükran Ovalı velayetin eşine verilmesi durumunda hiç sorun yaşamayacaklarını açıkladı. Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin evinin üst katında Çınar’a ait bir oda, alt katta oyun alanı bulunduğu bilgisine de yer verildi.
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Bu arada Çınar’ın, Şükran Ovalı ile iyi ilişki kurduğu, birlikte zaman geçirmekten mutlu olduğu rapora yazıldı. Raporda Çınar’ın görüşlerine de yer verildi. Çınar’ın uzmanlara, babasının yeni eşi Şükran Ovalı ile iyi ilişkilerinin olduğunu, birlikte güzel keyifli zamanlar geçirdiğini söylediği ayrıca babası ile daha sık görüşmek ve evinde daha sık kalmak istediğini söylediği aktarıldı. Raporda, kendisiyle görüşülen Asena Atalay’ın da ailesinin yaşadığı sitede Çınar ile ayrı bir dairede yaşadıklarını, oğlunun burada bir mahalle ortamındaki gibi büyüdüğünü, bir çok arkadaşa sahip olduğunu söylediği anlatıldı. Caner Erkin’in görüş günlerine bakmaksızın oğlu ile görüşmek için iletişime geçerek Çınar’ı gördüğünü belirten Asena’nın, velayet davasından sonra Caner’in oğluyla daha sık görüşmesine kendisinin de sevindiğini söylediği aktarıldı.
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Verilen kararda ise "Caner Erkin’in haftada 2 gün olmak üzere, yarı yıl tatilinde bir hafta, yaz tatilinde bir ay Çınar ile görüşmesi şeklinde yeniden düzenlenme yapılması uygundur" denildi. Mahkeme yargılama sonunda Çınar’ın velayetinin kimde kalacağına karar verecek.