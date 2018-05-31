Caner Erkin: Oğluma verdiğim parayı Asena harcıyor

Bu arada Çınar’ın, Şükran Ovalı ile iyi ilişki kurduğu, birlikte zaman geçirmekten mutlu olduğu rapora yazıldı. Raporda Çınar’ın görüşlerine de yer verildi. Çınar’ın uzmanlara, babasının yeni eşi Şükran Ovalı ile iyi ilişkilerinin olduğunu, birlikte güzel keyifli zamanlar geçirdiğini söylediği ayrıca babası ile daha sık görüşmek ve evinde daha sık kalmak istediğini söylediği aktarıldı. Raporda, kendisiyle görüşülen Asena Atalay’ın da ailesinin yaşadığı sitede Çınar ile ayrı bir dairede yaşadıklarını, oğlunun burada bir mahalle ortamındaki gibi büyüdüğünü, bir çok arkadaşa sahip olduğunu söylediği anlatıldı. Caner Erkin’in görüş günlerine bakmaksızın oğlu ile görüşmek için iletişime geçerek Çınar’ı gördüğünü belirten Asena’nın, velayet davasından sonra Caner’in oğluyla daha sık görüşmesine kendisinin de sevindiğini söylediği aktarıldı.