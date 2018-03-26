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Cannes Film Festivali’ne selfie yasağı

Bu yıl 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivali’ne sayılı günler kala kırmızı halı üzerinde selfie çekmenin yasaklanacağı açıklandı. Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux amaçlarının kargaşayı engellemek olduğunu söyledi. İşte 2017 ve 2016 Cannes Film festivallerinde selfie çeken ünlü isimler...

  • 1

    Dünyanın en önemli film festivalleri arasında gösterilen Cannes’da bu yıl bazı yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan en ilginci ise kırmızı halıda selfie yasağı. Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux, Fransız sinema dergisi Le Film Français’ye yaptığı açıklamada, filmlerin gösterildiği salonun önünde “istenmeyen bir kargaşa” oluşmaması için izleyicilerin bu yıl kırmızı halı üzerinde selfie çekmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.
  • 2

    Fremaux “Her şeyden önce bu çok saçma ve garip bir alışkanlık. Böyle bir şeyin festivale gölge düşürmesini istemiyoruz” dedi. Yasağın hayata geçip geçmeyeği ya da hne kadar etkili olacağı tartışma yarattı. İşte 2017 ve 2016 Cannes Film festivallerinde selfie çeken ünlü isimler... 

  • 3

    Michelle Yeoh
  • 4

    Diane Kruger

  • 5

    Gerard Jugnot ve Patricia Campi

  • 6

    Diane Kruger
  • 7

    Elle Fanning

  • 8

    Amber Valletta

  • 9

    Amber Valletta

  • 10

    Thylane Blondeau

  • 11

    Claude Lelouch ve Roman Polanski

  • 12

    Will Smith
  • 13

    Sandrine Kiberlain
  • 14

    Elsa Zylberstein

  • 15

    Mathieu Amalric ve Louis Garrel
  • 16

    2016 yılında objektiflere takılan ünlü isimler ise şöyle...
  • 17

    Alessandra Ambrosio
  • 18

    Omung Kumar, Honey Bhagnani, Jackky Bhagnani, Aishwarya Rai, Richa Chadda ve Bhushan Kumar
  • 19

    Gad Elmale ve Kev Adams take a

  • 20

    Petra Nemcova
  • 21

    Berenice Bejo
  • 22

    Nicolas Winding Refn ve Elle Fanning
  • 23

    Oliver Cheshire, Pixie Lott
  • 24

    Yoav Rotman

  • 25

    Aishwarya Rai
  • 26

    Pixie Lott
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