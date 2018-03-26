Cannes Film Festivali’ne selfie yasağı
Bu yıl 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivali’ne sayılı günler kala kırmızı halı üzerinde selfie çekmenin yasaklanacağı açıklandı. Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux amaçlarının kargaşayı engellemek olduğunu söyledi. İşte 2017 ve 2016 Cannes Film festivallerinde selfie çeken ünlü isimler...
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1Dünyanın en önemli film festivalleri arasında gösterilen Cannes’da bu yıl bazı yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan en ilginci ise kırmızı halıda selfie yasağı. Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux, Fransız sinema dergisi Le Film Français’ye yaptığı açıklamada, filmlerin gösterildiği salonun önünde “istenmeyen bir kargaşa” oluşmaması için izleyicilerin bu yıl kırmızı halı üzerinde selfie çekmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.
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Fremaux “Her şeyden önce bu çok saçma ve garip bir alışkanlık. Böyle bir şeyin festivale gölge düşürmesini istemiyoruz” dedi. Yasağın hayata geçip geçmeyeği ya da hne kadar etkili olacağı tartışma yarattı. İşte 2017 ve 2016 Cannes Film festivallerinde selfie çeken ünlü isimler...
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3Michelle Yeoh
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4
Diane Kruger
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5
Gerard Jugnot ve Patricia Campi
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6Diane Kruger
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7
Elle Fanning
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8
Amber Valletta
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9
Amber Valletta
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10
Thylane Blondeau
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11
Claude Lelouch ve Roman Polanski
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12Will Smith
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13Sandrine Kiberlain
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14
Elsa Zylberstein
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15Mathieu Amalric ve Louis Garrel
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162016 yılında objektiflere takılan ünlü isimler ise şöyle...
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17Alessandra Ambrosio
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18Omung Kumar, Honey Bhagnani, Jackky Bhagnani, Aishwarya Rai, Richa Chadda ve Bhushan Kumar
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19
Gad Elmale ve Kev Adams take a
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20Petra Nemcova
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21Berenice Bejo
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22Nicolas Winding Refn ve Elle Fanning
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23Oliver Cheshire, Pixie Lott
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24
Yoav Rotman
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25Aishwarya Rai
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26Pixie Lott