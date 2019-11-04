Cansı Çekili Çocuk dizisinin kadrosuna katıldı (Çocuk dizisi oyuncuları)

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY / ŞULE KARASU

Karasu ailesinin güzel gelinidir. Kocası Ali Kemal’i büyük bir aşkla sevmesine rağmen hiçbir zaman aynı karşılığı göremeyen Şule, bu evliliğin başından beri kayınvalidesi Asiye’nin isteğiyle gerçekleştiğinin farkındadır. Çocuk sahibi olamadığı için kocasının kendisini terk etmesinden korkan Şule, Asiye’nin teklifini kabul ederek, Akça’nın bebeğine bir ömür annelik yapacağına söz verip aslında bilmediği daha büyük bir sırrın ortağı olur. Beş sene sonra kendi bebeğini doğurmasıyla işler değişir. Şule’nin kendi çocuğu gibi sevdiği Efe artık gözüne fazlalık gelmektedir. Akça’nın hayatlarına girmesiyle Şule için işler daha da karışacak, kocasının bu kadına olan yakınlığı Şule’nin en büyük korkusu haline gelecektir.