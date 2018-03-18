Cansu Dere: Kendimi fazla önemsememem gerektiğini öğrendim

17 yaşından beri tanınan biri olan Dere, Hürriyet’e verdiği röportajda, göz önünde büyümenin ona, her şeyin unutulduğunu öğrettiğini söyledi. Dere, diğer öğrendiklerini ise şöyle sıraladı:

“Kendini fazla önemsememen gerektiğini ve her şeyi kontrol edemeyeceğini. En önemli şeyin kişilik, vicdan olduğunu... Ve delirmemeyi.”