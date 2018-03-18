Cansu Dere: Kendimi fazla önemsememem gerektiğini öğrendim
Oyuncu Cansu Dere, 17 yaşından beri tanınan biri oarak, öğrendiklerini şöyle sıraladı: “Her şeyin unutulduğunu, kendini fazla önemsememen gerektiğini ve her şeyi kontrol edemeyeceğini öğrendim. En önemli şeyin kişilik, vicdan olduğunu... Ve delirmemeyi.”
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En son Star TV’deki ‘Anne’ dizisiyle beğeni toplayan Cansu Dere, yakında ekrana gelecek olan ‘Şahsiyet’ adlı dizide Haluk Bilginer’le başrolleri paylaşacak.
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Dere, ‘güzel kadın’ olmasıyla ilgili oyunculukta önyargıyla karşılaşmadığını söyleyerek, “Yüzüme doğru yargılayanı görmedim ama gıyabımda illa olmuştur. Ben bu güzellik halinin mutluluğa açılan tek kapıymış, hayatın en önemli ve elzem şeyiymiş gibi görülmesinden çok rahatsızım” dedi.
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17 yaşından beri tanınan biri olan Dere, Hürriyet’e verdiği röportajda, göz önünde büyümenin ona, her şeyin unutulduğunu öğrettiğini söyledi. Dere, diğer öğrendiklerini ise şöyle sıraladı:
“Kendini fazla önemsememen gerektiğini ve her şeyi kontrol edemeyeceğini. En önemli şeyin kişilik, vicdan olduğunu... Ve delirmemeyi.”
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“İlişki dediğin farklılıkları olan iki kişinin birbirlerinin sorumluluklarını alması; bu da kolay olmuyor” diyen ünlü oyuncu, “İlişkiye başlamak, aslında başlamakla birlikte devam etmek zor. Çıktığın yolu beraber tamamlayamayabiliyorsun. Arkadaşlık ilişkisi de öyle, sevgililik ilişkisi de” dedi.
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“Kötülük, vicdansızlık, ahlaksızlık hep vardı ama iletişim mecraları arttığı, hayatımıza sosyal medya girdiği için artık bununla daha sık yüzleşiyoruz” diyen Dere, “Aslında kötülük daha görünür olmak durumunda kaldı” şeklinde konuştu.
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“Daha çok kendimiz gibi olana vicdanlı, ötekileştirdiğimize vicdansız olma eğilimimiz var. Yaşadığımız en büyük toplumsal sorunlardan biri. Böyle gözlemliyorum, üzücü” diyen Dere, bunun nedenini şöyle açıkladı:
“Yetiştirilme sanırım. Ailenin olduğu kadar toplumda sorumlu çocukların büyüme sürecinden, öyle düşünüyorum. Çocuk, ailenin içine olduğu kadar toplumun da içine doğar.”