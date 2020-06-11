Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları

2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturan Cansu Tosun, anne olmak için gün sayıyor.

Bebeklerinin adını Marsel koyacaklarını açıklayan Köstendil, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti: "İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin."