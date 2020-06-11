Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan oyuncu Cansu Tosun, doğuma sayılı günler kala yeni hamilelik pozlarını yayınladı.
Abone ol
Paylaş
11.06.2020 - 11:31
2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturan Cansu Tosun, anne olmak için gün sayıyor.
Anne olmak için gün sayan 32 yaşındaki Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Hamile pozlarını paylaşan Tosun, doğuma sayılı günler kala fotoğraflarına "Merhaba yaz" notunu düştü.
Çukur'da Vartolu karakterine hayat veren Köstendil, 2018 yılında oyuncu Cansu Tosun ile nikah masasına oturdu.
Bebeklerinin adını Marsel koyacaklarını açıklayan Köstendil, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti: "İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin."
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.