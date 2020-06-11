Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan oyuncu Cansu Tosun, doğuma sayılı günler kala yeni hamilelik pozlarını yayınladı.

11.06.2020 - 11:31

Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları - 1
2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturan Cansu Tosun, anne olmak için gün sayıyor.


Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları - 2
Anne olmak için gün sayan 32 yaşındaki Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.


Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları - 3
Hamile pozlarını paylaşan Tosun, doğuma sayılı günler kala fotoğraflarına "Merhaba yaz" notunu düştü.


Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları - 4
Çukur'da Vartolu karakterine hayat veren Köstendil, 2018 yılında oyuncu Cansu Tosun ile nikah masasına oturdu.


Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları - 5
Bebeklerinin adını Marsel koyacaklarını açıklayan Köstendil, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti: "İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin."

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