Cara Delevingne: Oyunculuk derin modellik yüzeysel

İngiliz model Cara Delevingne, modellikten oyunculuğa geçiş sürecinde yaşadıklarını anlattı. Oyunculuğun daha derin, modelliğinse daha yüzeysel olduğunu söyleyen ünlü yıldız, “Konu rol yapmaya geldiğinde moda endüstrisi beni bitirdi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Son dönemde modellik kariyeriyle olduğu kadar oynadığı Valerian ve Bin Gezegegen İmparatorluğu, Carnival Row ve Suicide Squad gibi filmlerdeki performanslarıyla da gündeme gelen Cara Delevingne, Elle dergisine konuştu.





27 yaşındaki İngiliz yıldız, “Konu rol yapmaya geldiğinde moda endüstrisi beni bitirdi diyebilirim. İlk filmim ‘Anna Karenina’da bir repliğim bile yoktu ama yine de yönetmenimiz Joe Wright, bana sürekli gelip, ‘Cara yine modellik yapıyorsun. Anı yaşamıyorsun. Seksi görünmeye çalışıyorsun bunu kesmelisin’ diyordu” açıklamasını yaptı.





Oyunculuğun daha derin, modelliğinse daha yüzeysel olduğunu söyleyen Delevingne, “Birinde kameranın nerede olduğunu sürekli bilmeniz, diğerindeyse bu durumu unutmanız gerekiyor. Bense hiç bu şekildedüşünmemiştim” diye konuştu.





Moda sektöründe arkadaş edinmenin kolay olduğunu belirten güzel, “Aslında bu konuda bir beklentim yoktu ama Kendall Jenner’la yaptığımız birkaç çekimin ardından, birlikte kahve içtik ve dost olduk” dedi.





Geçtiğimiz yıllarda biseksüel olduğunu açıklayan ünlü model , kimliğini ve ilişkisini gizlemek istemediğini söyleyerek, “İnsanlardan utanacağım bir şey yapmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.